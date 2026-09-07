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Kartepe'de 3 bin 700 çocuk 10 branşta spor ve sosyal bağ kazandı

Kartepe Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları'na 3 bin 700 öğrenci katıldı; 10 branşta eğitim gören çocuklar yaz boyunca spor yapıp sosyalleşti.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 13:36

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kartepe'de 3 bin 700 çocuk 10 branşta spor ve sosyal bağ kazandı

kartepe'de yaz spor okulları tamamlandı

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları bu yıl da geniş katılım sağladı. 3 bin 700 öğrencinin yer aldığı programda, çocuklar yaz boyunca hem spor yapma imkânı buldu hem de farklı çevrelerden yaşıtlarıyla sosyalleşti. Etkinlikler, ilçedeki ailelerin ve gençlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

eğitim kapsamı ve branş çeşitliliği:

Program kapsamında boks, futbol, tenis, güreş, yüzme, basketbol, halk oyunları, cimnastik, karate ve voleybol olmak üzere 10 farklı branşta eğitimler verildi. Eğitimler alanında deneyimli eğitmenler tarafından yürütüldü; öğrenciler temel tekniklerin yanı sıra takım ruhu, disiplin ve sorumluluk bilinci gibi kazanımlar edindi.

çocukların gelişimine katkı:

Yaz Spor Okulları, fiziksel gelişimin desteklenmesinin ötesinde katılımcılara sosyal etkileşim fırsatı sundu. Farklı mahallelerden gelen öğrenciler aynı branşlarda bir araya gelerek birlikte hareket etme kültürünü deneyimledi ve arkadaşlık bağlarını güçlendirdi. Bu süreç, gençlerin sağlıklı alışkanlıklar kazanmasına da katkı sağladı.

başkanın mesajı:

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, çalışmanın önemini şu sözlerle dile getirdi: "Bu yaz 3 bin 700 evladımızı sporla buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerini, enerjilerini doğru alanlarda değerlendirmelerini ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz. Çünkü bizim için en büyük yatırım çocuklarımıza ve gençlerimize yapılan yatırımdır".

Yaz Spor Okulları, hem bireysel gelişim hem de toplumsal bağların güçlenmesi açısından ilçede dikkat çeken bir program olarak değerlendirildi. Katılımcılar, sporla dolu geçen bir yazın ardından edindikleri disiplin ve takım çalışması deneyimlerini yaşamlarına taşımaya başladı.

KARTEPE’DE YAZ SPOR OKULLARI’NA 3 BİN 700 ÖĞRENCİ KATILDI. 10 FARKLI BRANŞTA EĞİTİM ALAN ÇOCUKLAR...

KARTEPE’DE YAZ SPOR OKULLARI’NA 3 BİN 700 ÖĞRENCİ KATILDI. 10 FARKLI BRANŞTA EĞİTİM ALAN ÇOCUKLAR, YAZ BOYUNCA HEM SPOR YAPTI HEM DE SOSYALLEŞTİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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