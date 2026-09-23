Efeler'de ara sokaklara odaklanan kapsamlı temizlik çalışması

Temizlik çalışmaları mahalle aralarına kadar ulaştı:

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerin yanı sıra mahallelerin ara sokaklarında da kapsamlı temizlik faaliyetlerine devam ediyor. Ekipler, belirlenen program doğrultusunda sokakları tek tek temizleyerek halkın günlük ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Hangi mahallelerde çalışma yapıldı:

Son çalışmalarda Ovaeymir, Osman Yozgatlı, Orta, Girne, Efeler ve Çeştepe mahalleleri ziyaret edildi. Ekipler özellikle günlük temizlik faaliyetlerinin yoğun olarak ihtiyaç duyulduğu ara sokaklara özen gösterdi ve bu alanlarda kapsamlı süpürme ile çevre temizliği gerçekleştirdi.

Uygulama ve sonuçları:

Temizlik ekipleri sokaklarda biriken atıkları toplayarak, sokakların daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşmasını sağladı. Çalışmalar, düzenli program çerçevesinde titizlikle yürütülüyor ve vatandaşların yaşam alanlarındaki hijyenin korunmasına katkı sağlıyor.

EFELER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ANA ARTERLERİN YANI SIRA MAHALLELERİN ARA SOKAKLARINDA DA KAPSAMLI TEMİZLİK FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR.