Florentia Village'ın gölgesinde: 300 metrelik yol sürücülere çile oldu

İhsaniye'de altyapı çalışmaları yolun bir bölümünü kaderine terk etti

Eyüpsultan ilçesi İhsaniye Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nin yaklaşık 300 metrelik bölümü, İBB'ye bağlı İSKİ ve İGDAŞ ekiplerinin yaptığı altyapı çalışmalarının ardından eski haline getirilmedi. Bölge sakinleri, aylardır sürücüler ve esnafın çukurlar ve hasarlarla mücadele ettiğini söylüyor.

yolun son hali:

Drone kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, yol yüzeyinin parçalandığı ve araçların bozuk zeminde ilerlemekte zorlandığı görülüyor. Söz konusu güzergâh, Florentia Village Outlet Alışveriş Merkezi'ne sadece 200 metre uzaklıkta bulunuyor; alışveriş merkezine ulaşımı sağlayan yolların yenilenmesine rağmen bu 300 metrelik bölümün onarılmaması dikkat çekiyor. Mahalle sakinleri, Florentia Village yatırımı için verilen kaynaklara işaret ederek yaşanan eşitsizliği vurguluyor; outlet projesinin yaklaşık 250 milyon avroluk yatırım olduğu belirtiliyor.

esnafın ve sürücülerin tepkisi:

Bölgede esnaflık yapan Erol Ünlü, yolun yıllardır sorunlu olduğunu ve son altyapı çalışmalarıyla durumun daha da kötüleştiğini söyledi. Ünlü şöyle konuştu: "Burada beş yıldır sıkıntı bitmiyor. Arada sırada çalışma yapılıyor ama yine aynı sorun yaşanıyor. Patates tarlası diye nitelendiriyorlar ama patates tarlası bundan daha iyidir diyebilirim. Aşağı yukarı beş altı ay oldu. Görüyorsunuz, burada doğal gaz boruları var. Elektrik dediler, ışıklandırma dediler, doğal gaz dediler ama yol hâlâ bozuk. Çalışan da göremiyoruz. Benim de kendi aracım var. Ön takımı zarar görüyor. Sürekli tamircilerle çalışıyoruz. Başka bir şey değil. Buradan araç geçiyor, yazık günah. Gerçekten yazık günah. Çok kişi bu sıkıntıyı çekiyor. Ben anlayamıyorum, neden çözüm üretilmiyor?"

Mahalle sakinlerinden Cemalettin Gür ise sorunun kalıcı çözüm sunmadığını belirterek, "Dört beş aydan beri aynı. Kazdılar, bıraktılar. Doğru düzgün yapmıyorlar, yine aynı oluyor. Yağmurda dolduruyorlar. Yağmurda iş olur mu? Buranın yerlisiyim, görüyorsun bu vaziyeti, Yazın burası toz duman gidiyordu. Bakan yok hiç. Metro ayağımızda olsa ne olacak? Zenginlere, fakire bir şey yok" ifadelerini kullandı.

mahalle sakinleri kalıcı onarım istiyor:

İhsaniye'de yaşayanlar ve yol kullanıcıları, altyapı çalışmalarının ardından bozulan yolun bir an önce asfaltlanmasını ve güvenli hale getirilmesini talep ediyor. Bölge halkı, çevredeki büyük yatırımların ulaşım altyapısıyla paralel yürütülmesini, kısa vadeli yamalar yerine kalıcı tamirat yapılmasını istiyor. Drone görüntüleri ve esnaf şikâyetleri, yetkililerden somut bir adım beklediklerini gösteriyor.

İSTANBUL YOLU CADDESİ ÜZERİNDE İSKİ VE İGDAŞ EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ALTYAPI ÇALIŞMALARININ ARDINDAN BOZUK DURUMDA KALAN YAKLAŞIK 300 METRELİK YOL, SÜRÜCÜLERİN VE MAHALLE SAKİNLERİNİN ÇİLESİ HALİNE GELDİ.