Kepez yeni drag pistinde otoDrag şampiyonasının dördüncü ayağı başlıyor

Kepez yeni drag pistinde motor sporları heyecanı

Kepez Belediyesi, motor sporları tutkunlarını bir kez daha Antalya'da buluşturuyor. TOSFED organizasyonuyla gerçekleştirilecek Türkiye OtoDrag Şampiyonası 4. ayak yarışları, 7-8 Kasım 2026 tarihlerinde Kepez Yeni Drag Pisti'nde düzenlenecek. Türkiye'nin farklı illerinden gelecek sporcular, yüksek performanslı araçlarıyla pistte derece almak için mücadele edecek.

Yarış günü ve pist özellikleri:

Kepez Yeni Drag Pisti, Aydoğmuş Mahallesi Fatih Terim Caddesi adresinde yer alıyor ve iki gün boyunca drag yarışlarının özgün atmosferine ev sahipliği yapacak. Organizasyonda, güç, hız ve sürüş becerileri ön plana çıkarken, dereceyi belirleyen zamanlamalar saniyelerle ölçülecek. Pistin modern altyapısı ve teknik donanımı, sporculara güvenli yarış ortamı sağlamak üzere tasarlanmış durumda.

Başkan Kocagöz'den davet:

Kepez Belediyesi yönetimi etkinlikle ilgili olarak tüm Antalyalıları ve motor sporları meraklılarını yarışlara davet etti. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, farklı spor branşlarına ev sahipliği yapan organizasyonlarla ilçenin spor merkezi olma hedefini vurgulayarak, sporseverleri bu büyük heyecana ortak olmaya çağırdı. İzleyiciler, pist kenarından drag yarışlarının adrenalinini yerinde takip etme fırsatı bulacak.

Organizasyon, bölgedeki motor sporları kültürünü güçlendirmeyi ve yerel spor etkinliklerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Yarışların programı ve katılımcı listeleri TOSFED tarafından duyurulacak; izleyiciler etkinlik süresince hız ve rekabetin sunduğu deneyimi canlı olarak izleyebilecek.

TÜRKİYE’NİN FARKLI İLLERİNDEN GELECEK SPORCULARIN KATILACAĞI ORGANİZASYONDA, YÜKSEK PERFORMANSLI ARAÇLAR PİSTTE DERECE ELDE EDEBİLMEK İÇİN MÜCADELE EDECEK.