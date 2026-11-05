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Düzce'de oda yönetimleri ortak gündemle bir araya geldi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün ev sahipliğinde DTSO'nun eski ve yeni yönetimi, projelerin tamamlanması ve güç birliği mesajıyla bir araya geldi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'de oda yönetimleri ortak gündemle bir araya geldi

Düzce'de oda yönetimleri ortak gündemle bir araya geldi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) yeni ve önceki dönem yönetim kurulu ile meclis üyeleri, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün ev sahipliğinde düzenlenen bir yemekte bir araya geldi. Toplantıya Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu ve Meclis Başkanı Ümit Yıldırım ile önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve önceki dönem Meclis Başkanı Tanju Acar ile meclis ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Buluşmanın amacı:

Programda öncelikle görev sürelerini tamamlayan yöneticilere teşekkür edildi. Belediye Başkanı Faruk Özlü, Erdoğan Bıyık ve Tanju Acar ile yönetim kurulu üyelerinin şehir için yürüttükleri çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kendilerine şükranlarını sundu. Toplantı, kentin ekonomik ve sosyal gündeminde sürekliliği sağlamak ve yürürlükteki projelerin takibini kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Yeni dönemin öncelikleri:

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu, daha önce de mecliste görev aldıklarını belirterek, devam eden projelerin tamamlanması için gayret göstereceklerini söyledi. Şengüloğlu, yeni dönemde kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliklerinin artırılacağını vurguladı. Meclis Başkanı Ümit Yıldırım ise Düzce'deki tüm dinamiklerin uyum içinde çalışmasının önemine dikkat çekerek, oda olarak her türlü iş birliğine açık olduklarını belirtti ve önceki dönem yönetimine emekleri için teşekkür etti.

Düzce Valisi Mehmet Makas konuşmasında şehrin tüm dinamiklerinin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin önemini öne çıkardı. Makas, yeni dönemin Düzce ve sanayi camiası için hayırlı olmasını dileyerek, programın ev sahipliğini üstlenen Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye teşekkür etti. Toplantı, karşılıklı teşekkür ve önümüzdeki döneme yönelik iş birliği mesajlarıyla son buldu.

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN (DTSO) YENİ VE ÖNCEKİ DÖNEM YÖNETİM KURULU İLE MECLİS ÜYELERİ...

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN (DTSO) YENİ VE ÖNCEKİ DÖNEM YÖNETİM KURULU İLE MECLİS ÜYELERİ, DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ’NÜN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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