Hizmet kapıda: mobil sosyal ekipler Bayburt merkez ve kırsalda

Saha ziyaretleri doğrudan hizmet sağlıyor:

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki mobil sosyal hizmet aracı, 20 gün boyunca kent merkezi, ilçe ve köylerde vatandaşlarla buluştu. Araç, sosyal hizmet desteğini merkezden çıkararak ihtiyaç sahiplerine yerinde ulaşmayı hedefliyor.

Uzman ekipten rehberlik ve başvuru desteği:

İhtiyaca yönelik ziyaretlerde uzman personel eşliğinde sosyal hizmet modelleri anlatılıyor; vatandaşlara rehberlik, başvuru ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Vatandaşlar taleplerini görevliye ilettiğinde, yararlanabilecekleri hizmetler ve başvuru süreçleri hakkında yönlendirme yapılıyor.

Kırsalda erişim: Gökçedere buluşması:

Mobil sosyal hizmet aracı, Gökçedere beldesinde de gün boyu danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti verdi. Uygulama, sosyal hizmetlerin ilçe ve köylerde yaşayan vatandaşlara da doğrudan ulaşmasını sağlayarak erişilebilirliği artırıyor.

BAYBURT’TA MOBİL SOSYAL HİZMET ARACI VATANDAŞLARA DESTEK VERİYOR