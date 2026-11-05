Darıca sanayi bağımlılığından çıkış için yol haritası hazırlıyor

Çalıştayın hedefleri:

Darıca Kaymakamlığı tarafından yürütülen ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Teknik Destek Programı desteğiyle gerçekleştirilen "Darıca İlçesi Stratejik Gelişim Yol Haritası ve Sosyal Analizi" projesi kapsamında bir çalıştay düzenlendi.

Toplantıda amaç, Gebze sanayi havzasına olan bağımlılığın azaltılması ve ilçede turizm, gastronomi, spor, kent tarımı ve girişimcilik gibi alternatif kalkınma alanlarının tespit edilmesi olarak belirlendi. Proje ile kıyı ekonomisi, sosyal hizmetler ve demografik yapının da değerlendirilmesi hedefleniyor.

Yerel liderlerden mesajlar:

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık açılış konuşmasında, katılımcıların ilçenin hemen hemen her konusuna hakim olduğunu belirterek çalıştaydan somut kararlar çıkmasını beklediklerini söyledi. "Gelecek nesillere daha güzel bir Darıca bırakmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez ise ilçenin coğrafi konumu, iklimi ve sahiliyle önemli avantajlara sahip olduğunu vurguladı. Dönmez, ilçenin resmi nüfusunun 232 bin olduğunu fakat fiili nüfusun yaklaşık 285 bin civarında olduğunu belirtti ve bölgeye son aylarda daha sakin yaşam arayanların da geldiğine dikkat çekti.

Gastronomi ve sonraki adımlar:

Çalıştayda gastronomi, turizm ve sporun Darıca’nın kalkınmasında kritik rol oynayacağı vurgulandı. Dönmez, sakin ve otantik mekanlara yönelen taleple birlikte Darıca'da gastronomi potansiyelinin kesinlikle var olduğunu; bunun için nitelikli ve kaliteli mekânlar ile çocuklara yönelik ayrı imkanların gerektiğini söyledi.

Katılımcılar, ilçenin güçlü ve zayıf yönleri ile karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditleri belirlemeyi, kısa, orta ve uzun vadeli öncelikleri ortaya koymayı ve sürdürülebilir projeler geliştirmeyi amaçladı. Görüş ve öneriler doğrultusunda ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlayacak somut proje fikirleri oluşturulacak ve ilçenin geleceğine yön verecek bir yol haritası hazırlanacak.

KOCAELİ'NİN DARICA İLÇESİNDE, SANAYİYE BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI VE ALTERNATİF KALKINMA MODELLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ. ÇALIŞTAYDA İLÇENİN TURİZM, GASTRONOMİ, SPOR VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDAKİ POTANSİYELİ ELE ALINDI.