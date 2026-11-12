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Genç kuaför adaylarından huzurevine mesleki dokunuş

Sorgun Belediyesi Hilal Evler kursiyerleri, Neslihan Gözübüyük eşliğinde Sorgun Yaşlı Bakım Merkezi sakinlerinin saçlarını kesip şekillendirerek uygulamalı mesleki deneyim kazandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 11:40

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Genç kuaför adaylarından huzurevine mesleki dokunuş

Hilal Evler kursiyerleri huzurevinde uygulamalı eğitim verdi

Sorgun Belediyesi bünyesinde yürütülen Hilal Evler kuaförlük eğitimi programı kapsamında kursiyerler, Sorgun Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ziyaret ederek mesleki becerilerini uygulama fırsatı buldu. Etkinlik, eğitmen Neslihan Gözübüyük öncülüğünde gerçekleştirildi ve kursiyerler salon ortamı dışında gerçek hizmet sunma deneyimi yaşadı.

Uygulamalı eğitim ve hedefler:

Kursiyerler huzurevine gelip yaşlı teyzelerin saç kesim ve şekillendirme işlemlerini yaptı; süreç boyunca kullanılan tekniklerin aşamalarını gözlemlediler ve uyguladılar. Bu ziyaret, katılımcıların hem müşteri iletişimi hem de pratik teknikler konusunda yetkinlik kazanmasını hedefliyor. Kursiyerler ilerleyen dönemde kendi iş yerlerini açabilecek seviyeye gelmeyi amaçlıyor.

Kursiyer ve eğitmen görüşleri:

Eğitmen Neslihan Gözübüyük etkinlikle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: 'Huzurevlerine gelip yaşlı teyzelerimizin saçlarını kesip hem kesim yapıyoruz hem de öğrencilerime teknikleri öğretiyorum. Onlar da öğreniyorlar. Teyzelerimizi sevindirmek için bugün buraya geldik. Bu aktivite geçen yıldan bu yana hayalimdi. Bunu bugün gerçekleştirdim.'

Kursiyerlerden Betül Demirel ise hedefini ve etkinliğin kendisine kattıklarını şu sözlerle anlattı: 'En büyük hayalim bir dükkanımın olması. Bunu da Erkut Başkanın açtığı Hilal Evler sayesinde yapacağım inşallah. Neslihan hocam bize çok güzel teknikler öğretiyor. Bu sayede ben de kendi iş yerimi açıp Neslihan hocam gibi ilerlemek istiyorum. Bugün huzurevine ziyarete geldik. Hem teyzelerimizin saçlarını kesiyoruz, teknikleri öğreniyoruz. Onlara da iyi geliyor bence.'

Etkinlik, kursiyerlerin teorik bilgilerini pratikle pekiştirmelerine olanak sağlarken huzurevi sakinlerine de sosyal ve estetik açıdan olumlu anlar yaşattı. Programın benzer uygulamalarla sürdürülmesi planlanıyor.

Hilal Ev kuaförlük eğitimi kursiyerleri huzurevi sakinlerinin saçlarını şekillendirdi

Hilal Ev kuaförlük eğitimi kursiyerleri huzurevi sakinlerinin saçlarını şekillendirdi

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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