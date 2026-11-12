Londra'da buğday tanesi projesi engelleri ve vizeleri tartışmaya açtı

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Londra'daki Greenwich Üniversitesinde düzenlenen panele katılarak hayat hikâyesini ve ödüllü projesi "Buğday Tanesi"ni anlattı. Program, 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında, Greenwich Üniversitesi ile Türkiye Sosyal Topluluğu iş birliğiyle gerçekleştirildi.

projenin uluslararası yankısı:

Bayram, konuşmasında "Buğday Tanesi"nin yalnızca kendi yaşam öyküsünü anlatmadığını; engellerle mücadele eden milyonlarca insanın umut ve direncini temsil ettiğini vurguladı. Projenin bir milyardan fazla izlenmeye ulaştığını ve 56 ulusal ödül kazandığını belirten Bayram, eserin uluslararası alanda gördüğü ilgiden söz etti.

hedefler ve çağrı:

Bayram, projenin gelecek hedeflerine ilişkin olarak ekibinin 2028 yılına kadar 4 milyon insana ulaşmayı amaçladığını paylaştı. Konuşmasında engelli bireylerin uluslararası eğitim, kültür ve sosyal yaşama erişiminin kolaylaştırılmasının gerekliliğine işaret eden Bayram, yetkililere yönelik açık çağrıda bulunarak, "engellilerin önündeki vize engelini kaldırın" dedi.

Panel, öğrencilerle gerçekleştirilen soru-cevap bölümünün ardından somut adımların ve proje yaygınlaştırma stratejilerinin tartışıldığı bir oturumla sona erdi. Bayram, kişisel deneyimlerini ve projenin toplumsal etkisini aktarırken katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ SERKAN BAYRAM (SAĞDAN İKİNCİ) GREENWİCH ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖDÜLLÜ PROJESİ "BUĞDAY TANESİ"Nİ ANLATTI.