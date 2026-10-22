Efeler’de çevre bilinci için yarışan okullara kupaları verildi

Yarışmanın amacı ve katılım:

Efeler ilçesinde düzenlenen Tabiat ve Taşınabilir Çevre Bilgi Yarışması, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Yarışma, çevre bilincini artırmak, doğanın korunması ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık oluşturmak amacıyla planlandı. Etkinliğe ilçeden toplam 9 okul katıldı ve öğrenciler bilgi, uygulama ve duyarlılık düzeylerini ölçme fırsatı buldu.

Törende yapılan konuşmalar ve ödül takdimi:

Dereceye giren okullara kupaları Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk tarafından takdim edildi. Töründe konuşan Çomruk, yarışmanın sadece akademik başarıyı değil aynı zamanda sorumluluk sahibi ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirmeye hizmet ettiğini vurguladı. Çomruk, eğitim politikalarında yer alan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin çok yönlü gelişiminin önemine değindi.

Çomruk, yarışmaya katılan tüm okulları, öğrencileri ve danışman öğretmenleri tebrik ederek dereceye girenleri kutladı ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Etkinlik, öğrencilerin doğaya karşı duyarlılıklarını artırmayı ve sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk bilinci kazandırmayı hedeflediği mesajını pekiştirdi.

Yerel düzeyde düzenlenen bu tür çalışmaların, gençlerin çevre konularına ilgisini canlı tutarak uzun vadede toplumsal farkındalığa katkı sağlaması bekleniyor.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE DÜZENLENEN TABİAT VE TAŞINABİLİR ÇEVRE BİLGİ YARIŞMASI’NA 9 OKUL KATILIRKEN, DERECEYE GİREN OKULLARA KUPALARI TAKDİM EDİLDİ.