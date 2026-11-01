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Suşehri'de mutfakta ocaktan sızan gazın yol açtığı patlamada 3 kişi yaralandı

Suşehri Taşköprü Mahallesi'nde mutfaktaki ocaktan gaz sızması patlamaya yol açtı; evdeki M.Ö., Ş.Ö. ve H.D. yaralandı, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 17:00

GÜNCELLEME: 01 Kasım 2026 - 17:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Suşehri'de mutfakta ocaktan sızan gazın yol açtığı patlamada 3 kişi yaralandı

Suşehri'de mutfakta gaz patlaması

Sivas'ın Suşehri ilçesi Taşköprü Mahallesi Kısa Sokak'ta bir binada mutfaktaki ocaktan sızan gazın neden olduğu patlama meydana geldi. Olay sırasında evde bulunan üç kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Olay yeri ve ilk müdahale:

İddiaya göre mutfaktaki ocaktan sızan gaz kısa süre içinde patlamaya yol açtı. Olay sırasında evde bulunan M.Ö., Ş.Ö. ve H.D. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma ve güvenlik değerlendirmesi:

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma ekipleri bölgeye gelerek patlamanın kesin nedenini araştırıyor. Yetkililer, gaz kaynaklı benzer vakalara karşı dikkatli olunması ve olası sızıntılarda hemen yetkililere haber verilmesi gerektiğini vurguluyor.

SİVAS’IN SUŞEHRİ İLÇESİNDE OCAKTAN SIZAN GAZ PATLAMAYA NEDEN OLDU 3 KİŞİ YARALANDI.

SİVAS’IN SUŞEHRİ İLÇESİNDE OCAKTAN SIZAN GAZ PATLAMAYA NEDEN OLDU 3 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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