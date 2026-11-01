Gönen’de yağışlar iletim hattını tekrar vurdu: su kesintisine karşı seferberlik

Gönen’de yağışlar iletim hattını tekrar vurdu

Balıkesir’in Gönen ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışlar, ilçenin içme suyu iletim hattında yeniden hasara neden oldu. Hasarın, Dumanalan Kaynağı ile Hasanbey Su Deposu arasındaki dere geçişinde meydana geldiği bildirildi. Bölgedeki arıza nedeniyle iletim hattında çalışmalar başlatıldı.

hasarın yeri ve önceki müdahale:

Edinilen bilgiye göre, aynı noktada daha önce de bir hasar oluşmuş ve ekipler tarafından onarım gerçekleştirilerek su iletimi sağlanmıştı. Ancak son yağışlarla dere yatağındaki su seviyesinin ve akış hızının artması üzerine iletim hattı yeniden zarar gördü. Hasarın tekrarı, altyapının dere geçişi bölgesindeki hassasiyetini bir kez daha ortaya koydu.

tamir çalışmalarının zorlukları:

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) ekipleri, arızanın giderilmesi için sahada çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerce yapılan açıklamada, dere yatağındaki debinin yüksek olmasının müdahaleyi güçleştirdiği ve onarım sürecini uzattığı vurgulandı. Bu nedenle teknik ekipler, güvenlik önlemleri ve saha koşullarına göre çalışıyor.

BASKİ ayrıca daha önce yaptığı bilgilendirmede, 31 Ekim 2026 tarihinde su tüketiminin yoğun olduğu saatlerde basınç düşüklüğü ve su kesintilerinin yaşanabileceğini belirtmişti. Yüksek kotlarda bulunan abonelere suyun ulaşmasının normalden daha uzun sürebileceği de kamuoyuna duyuruldu.

Ekiplerin zorlu saha şartlarına rağmen iletim hattındaki arızayı gidermek ve Gönen’e düzenli su akışını yeniden sağlamak amacıyla çalışmalara devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, onarım tamamlanana kadar abonelerin tasarruflu tüketim ve gerekli önlemleri alması çağrısında bulundu.

İLÇENİN İÇME SUYU İHTİYACINI KARŞILAYAN DUMANALAN KAYNAĞI İLE HASANBEY SU DEPOSU ARASINDAKİ HATTA, DERE GEÇİŞİNDE MEYDANA GELEN HASAR NEDENİYLE ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI.