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Ayvalık'ta zeytin mirası, markalaşma ve gastronomi odaklı buluşma

Festivalde paneller ve söyleşilerle zeytinin kültürel mirası, markalaşma, sürdürülebilir üretim ve gastronomi turizmi gündeme geldi.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 17:00

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Ayvalık'ta zeytin mirası, markalaşma ve gastronomi odaklı buluşma

Zeytinyağında markalaşma ve sürdürülebilirlik:

21. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali kapsamında düzenlenen panel programı Kırlangıç Tarihi Sabunhane Salonu'nda gün boyu sürdü. Panelin moderatörlüğünü Bilge Keykubat üstlendi; konuşmacılar arasında Mehmet Çavlı, Deniz Sabuncugil, Halil Sucu ve Mustafa Kürlek yer aldı.

Panelde, Ayvalık zeytinyağının yerel değeri ve bunun markalaşma ile nasıl güçlendirilebileceği, sürdürülebilir üretim uygulamalarının önemi ve sektörün geleceği ele alındı. Katılımcılar, markalaşmanın uluslararası pazarlarda görünürlük sağlama ve yerel üreticilerin gelirini destekleme potansiyeline dikkat çekti.

Zeytinin kültürel mirası ve müzecilik:

Festivalin söyleşi bölümünde zeytinin binlerce yıllık geçmişi ve toplum yaşamındaki yeri ön plana çıktı. Gazeteci-yazar Zeynep Bilgehan ile Prof. Dr. Artun Ünsal tarafından yapılan "Ölmez Ağacın Peşinde" başlıklı söyleşi, zeytinin kültürel mirastaki yerini ve zeytinle şekillenen yaşamları tartıştı.

Diğer bir oturumda, gazeteci-yazar Nedim Atilla ile Köstem Zeytinyağı Müzesi Kurucusu Dr. Levent Köstem "Ölmez Ağacın Peşinde: Zeytin, Zeytinyağı ve Müzecilik" başlığıyla müzeciliğin rolünü, koleksiyonların korunmasını ve zeytinyağı kültürünün gelecek kuşaklara aktarımını ele aldı. Etkinlikler Kırlangıç Yaşam Merkezi Tarihi Sabunhane Salonu'nda büyük ilgi gördü.

Yerel değerden küresel markaya: gastronomi ve tanıtım:

"Yerel Değerden Küresel Markaya: Türk Mutfağı ve Ayvalık Zeytinyağının Dünya Yolculuğu" söyleşisi, Sezer Altan moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelde Banu Şen, Prof. Dr. Onur Özveri, Doç. Dr. Betül Öztürk ve Şef Binali Yılmaz yer aldı ve Türk mutfağının zenginliği, yerel gastronomi değerlerinin uluslararası tanıtımı ile Ayvalık zeytinyağının gastronomideki konumunun güçlendirilmesi tartışıldı.

Katılımcılar, gastronomi turizminin yerel üreticilere katkı sağlayacağına ve Ayvalık zeytinyağının marka olarak konumlandırılmasının kentin tanıtımına olumlu yansıyacağına vurgu yaptı.

Festival coşkusu: müzik ve sokak etkinlikleri:

Kültür ve söyleşilerin ardından festival akşam programında müzik ve eğlence sürdü. Kırlangıç Yaşam Merkezi Çim Alan Sahne'de sahne alan Ümit Sayın, konuklara canlı bir performans sundu. Cumhuriyet Meydanı'nda gün boyunca düzenlenen yerel konserler ve renkli etkinlikler festivale hareket kattı.

Festivalin ikinci gününde de zeytinin kültürel mirası, üretimin geleceği ve Ayvalık'ın gastronomi zenginliği kent genelinde devam eden etkinliklerle gündemde kaldı.

21. ULUSLARARASI AYVALIK ZEYTİN HASAT VE TURİZM FESTİVALİ’NDE DÜZENLENEN PANEL VE SÖYLEŞİLERDE...

21. ULUSLARARASI AYVALIK ZEYTİN HASAT VE TURİZM FESTİVALİ’NDE DÜZENLENEN PANEL VE SÖYLEŞİLERDE, AYVALIK ZEYTİNYAĞININ GELECEĞİNDEN SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİME, ZEYTİNİN KÜLTÜREL MİRASINDAN TÜRK MUTFAĞININ DÜNYA YOLCULUĞUNA KADAR PEK ÇOK KONU ELE ALINDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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