Nysa'da tarih ve spor aynı parkurda buluştu

Run Nysa etkinliği antik kentte gerçekleştirildi

Aydın’ın Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Run Nysa organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu öncülüğünde gerçekleştirildi ve farklı şehirlerden sporcuların yoğun katılımıyla dikkat çekti.

Koşucular, binlerce yıllık tarihi kalıntıların ve bölgenin doğal dokusunun arasında 5 ve 10 kilometrelik parkurlarda yarıştı. Organizasyona profesyonel atletlerin yanı sıra koşuya ilgi duyan amatör sporcular ve vatandaşlar da katıldı; startla birlikte parkur boyunca hem yarış heyecanı hem de antik kentin sunduğu benzersiz manzara öne çıktı.

yarışlar ve parkurlar:

Startın verilmesiyle birlikte sporcular, alışılmış yarış parkurlarından farklı bir deneyim yaşadı. Parkurlar, Nysa’nın tarihi kalıntıları ve doğal güzellikleri arasında ilerleyerek katılımcılara hem rekabet hem de kent tanıtımına katkı sağlayan bir rota sundu. Etkinlikte 5 ve 10 kilometrelik kategorilerde yarışmalar yapıldı ve her yaş grubundan katılım gözlendi.

Organizasyon süresince ortaya çıkan görsel zenginlik ve renkli katılım, etkinliğin hem spor hem de kültür turizmi açısından önemini vurguladı. Katılımcılar, antik kent atmosferinde koşmanın farklı bir motivasyon sunduğunu belirtti.

ödül töreni ve ikramlar:

Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular için düzenlenen ödül töreninde ödüller; Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Nysa Kazı Başkanı Hakan Öztaner ve Aydın Büyükşehir Belediyesi üyeleri tarafından takdim edildi. Farklı kategorilerde başarılı olan sporcular ödüllendirildi.

Etkinlik sonunda katılımcılara keşkek, meyve ve içecek ikramı yapıldı. Bu ikramlar, yarış sonrasında paylaşılan bir atmosfer yaratarak günün sportif ve kültürel yönünü güçlendirdi.

Vatandaşlar, Nysa Antik Kenti gibi tarihi mekanlarda düzenlenen spor organizasyonlarının kentin tanıtımına katkı sağladığını ve bireyleri spora teşvik ettiğini vurguladı. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin farklı ilçelerde de yaygınlaştırılmasını talep ederek organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere, özellikle Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Run Nysa, Aydın’da spor kültürünün gelişmesine ve daha fazla kişinin sporla buluşmasına hizmet eden bir etkinlik olarak öne çıktı.

AYDIN'IN SULTANHİSAR İLÇESİNDEKİ NYSA ANTİK KENTİ, AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN RUN NYSA ETKİNLİĞİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.