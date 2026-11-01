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Ehliyetsiz sürücünün kontrol kaybı Patnos'ta dört yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kontrolü kaybettiği araç elektrik direğine çarpıp şarampole yuvarlandı; 4 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 16:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ehliyetsiz sürücünün kontrol kaybı Patnos'ta dört yaralı

Patnos'ta trafik kazası

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen kazada dört kişi yaralandı. Olayda, 16 yaşındaki ve ehliyetsiz olduğu belirtilen sürücünün kullandığı araç yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı ve şarampole yuvarlandı.

Kaza zinciri nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre, 72 EK 919 plakalı araç ilçe merkezinden Yukarıgöçmez köyü yönünde seyir halindeyken Aşağıgöçmez köyü mevkiinde kontrolden çıktı. Çarpmanın etkisiyle araç önce direğe temas etti, ardından şarampole yuvarlandı.

Müdahale ve sonraki süreç:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi yönlendirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı olan 4 kişi, ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

AĞRI&#039;NIN PATNOS İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.

AĞRI'NIN PATNOS İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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