Adıyaman'da kale yakınında kavgaya dönüşen tartışma: yaşları küçük kişiler kaçtı

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Ulucami Mahallesinde, kale yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri yönlendirildi.

Müdahale ve kaçış:

Olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye intikal etti. Ekiplerin varışıyla birlikte, görgü tanıklarının ifadelerine göre yaşları küçük bazı şahıslar olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri, kaçan kişilerin tespiti ve delillerin saptanması amacıyla çevrede inceleme yaptı.

Soruşturma ve değerlendirme:

Güvenlik güçleri olayla ilgili olarak bölgedeki incelemelerini sürdürürken, yetkililer kavgaya dönüşen tartışmanın nedenini açığa çıkarmaya yönelik çalışma başlattı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve elde edilen bulgular doğrultusunda fazla detay paylaşılacağı bildirildi.

ADIYAMAN’DA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. POLİS EKİPLERİNİN SEVK EDİLDİĞİ OLAYDA, ŞAHISLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI.