Efeler'de iş yeri ve ikamete düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 3 kişi hakkında işlem

Efeler'de düzenlenen operasyon

Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesinde kaçakçılık faaliyetlerinin tespiti ve önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında üç iş yeri ve bir ikamet adresinde arama yapıldı.

ele geçirilen ürünler:

Aramalarda toplam 947 paket gümrük kaçağı sigara, 11 elektronik sigara, 70 gümrük kaçağı puro ve 1 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

yasal işlem:

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE 3 İŞ YERİ VE 1 İKAMETE DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 3 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI.