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Hızlı sonuç için ortak adım: İzmir'de üretim ve yatırım seferberliği

İzmir Büyükşehir ve EBSO yeni dönemde üretim, ticaret ve yatırımları hızlandırmak için ortak çalışma ve hızlı sonuç alma sözü verdi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 17:35

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Hızlı sonuç için ortak adım: İzmir'de üretim ve yatırım seferberliği

Belediye ve sanayi odağı bir araya geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) yönetimini ziyaret etti. Görüşme, Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki EBSO hizmet binasında gerçekleşti; ziyarete Mustafa Karabağlı, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve meclis üyeleri katıldı.

Ziyaretin mesajı:

Dr. Cemil Tugay, yeni dönemin İzmir için yeni bir başlangıç olduğunu belirterek kentin köklü sanayi kültürüne dikkat çekti. Tugay, üretim ve ticaret kapasitesinin artırılmasının öncelik olduğunu, sanayicilerin küresel ve dönemsal şartlara uyum sağlarken desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Kısa zamanda çok iş yapmak istiyoruz. Bunu yapmak zorundayız sözleriyle zaman ve koordinasyon vurgusunu öne çıkardı.

Tugay, İzmir adına atılacak her adımın daha dikkatli ve geniş ilgiyle takip edileceğini ifade ederek, kent yönetimi olarak çözüm üretmeye odaklandıklarını söyledi. Ortak hareket etmenin, kapasite artışı ve dönüşüm süreçlerinin hızlanmasında belirleyici olacağına dikkat çekti.

Siyaset, kent ve sivil toplum iş birliği:

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, yeni seçilen EBSO yönetimini tebrik ederek önceki yönetime teşekkür etti. İnan, siyaset, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı ve yeni yapının şehre fayda sağlayacağına dair inancını dile getirdi.

İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’ın öncülüğünde şehrin sanayisine çok önemli yatırımlar yapılacak ifadesiyle, belediye koordinasyonunun ve üretken bir sivil toplumun kent yararına çalışmasının gerekliliğini öne çıkardı. Ayrıca merkezi hükümet ile yerel yönetimlerin uyumlu çalışmasının yanı sıra, kentin köklü STK'larının yerel yönetimlerle uyum içinde hareket etmesinin önemini yineledi.

EBSO'dan yanıt:

EBSO Başkanı Mustafa Karabağlı ziyaretten duydukları memnuniyeti belirtti ve odanın İzmir için çalışmaya devam edeceğini söyledi. Yeni yönetimin, kentin üretim ve ticaret kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak adımlar atacağına dair beklentiler vurgulandı.

Görüşme, İzmir'de üretim, ticaret ve yatırım odaklı hızlı bir çalışma döneminin sinyallerini verdi. Katılımcılar, ortak koordinasyon ve sanayicilere yönelik destek mekanizmalarının önceliklendirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. CEMİL TUGAY, EBSO’NUN YENİ YÖNETİMİNİ ZİYARETİNDE ÜRETİM VE...

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. CEMİL TUGAY, EBSO’NUN YENİ YÖNETİMİNİ ZİYARETİNDE ÜRETİM VE TİCARET KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI, SANAYİCİLERİN DESTEKLENMESİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI YAPTI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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