Cumhuriyetin sınandığı gün: Paris'te güvenlik değerlendirmesi ve yeni kısıtlamalar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 17 Ekimde ülke genelinde görülen şiddet ve yağma olaylarını "siyasi, hatta isyancı nitelikte eylemler" olarak tanımladı ve yaşananların önceden öngörülmesinde eksiklikler bulunduğunu kabul etti. Olayların ardından hükümet, 24 Ekim’de planlanan yeni gösteriler öncesinde güvenlik önlemlerini sıkılaştırma kararı aldı.

Zirve toplantısı ve ilk değerlendirme:

Macron, Elysee Sarayı’nda Başbakan Sebastien Lecornu, ilgili bakanlar ve istihbarat birimlerinin yöneticileriyle bir araya gelerek, "olayların neden önlenemediğini" ve alınacak tedbirleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı, güvenlik birimlerinin hazırlıklarında yetersizlikler bulunduğunu belirterek soruşturmaların sürdüğünü, birkaç bin kişinin gözaltına alındığını ve yüzlerce kişinin cezaevine gönderildiğini açıkladı.

Güvenlik önlemleri ve askerlerin rolü:

İçişleri Bakanlığı talimatıyla hafta sonu görevde olacak personel oranı yüzde 60tan yüzde 75e çıkarılacak. Operasyonda özel müdahale birlikleri, zırhlı araçlar, helikopterler ve toplumsal olaylara müdahale ekipmanları hazır bulundurulacak. Askerlerin görevi ise göstericilere müdahale etmek yerine kamu binaları ve hassas noktaların korunması olarak belirlendi; böylece polis ve jandarmanın toplumsal olaylara müdahalesine öncelik verilmesi planlanıyor.

Gözaltılar ve adli süreç:

Paris Başsavcısı Laure Beccuau, ilk dosyalarda toplam 557 kişinin gözaltına alındığını, yaklaşık 300 kişinin adli makamlara sevk edildiğini ve bu kişilerden hiçbirinin siyasi amaçla hareket ettiğini beyan etmediğini açıkladı. Macron, yağma ve diğer suçların ayrı değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ekonomik destek paketinin ayrıntıları:

Hükümet, zarar gören işletmelere yönelik önlemler açıkladı. Kamu yatırım bankası Bpifrance aracılığıyla işletmelere üç yıl vadeli, sıfır faizli ve azami 50 bin euroya kadar kredi verilebilecek. Faaliyetini durdurmak veya azaltmak zorunda kalan işletmeler için kısa çalışma desteği uygulanacak; çalışamayan personele brüt ücretlerinin yüzde 60ı, asgari ücretle çalışanlara ise yüzde 100 oranında ödeme yapılacak. Bu ödemelerin maliyeti, şartları sağlayan ve 250den az çalışanı bulunan işletmeler için devlet tarafından karşılanacak. İşverenlerin sosyal güvenlik primlerinin ödemeleri 12 aya kadar ertelenebilecek, 50'den az çalışanlı ağır zarar gören işletmeler için özel destek fonu oluşturulacak ve esnaf ile zanaatkarlara acil yardım olarak 1.500 euroya kadar ödeme yapılabilecek.

Gösterilere yasak kararı ve siyasi tartışma:

Macron, sendikalar tarafından organize edilmeyen gösterilerin mümkün olan her yerde yasaklanmasını istedi; sendikal yürüyüşler için valiliklerin alternatif güzergahlar önermesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı ayrıca ek güvenlik tedbirlerini görüşmek üzere 23 Ekimde Savunma Konseyi toplayacağını duyurdu. Hükümet sözcüsü Maud Bregeon, yasak kararlarının şehir şehir alınacağını ve idare mahkemelerinde dava konusu yapılabileceğini belirtti. Hükümetin Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisini şiddetle ilişkilendirmesi, istihbaratın siyasi amaçla kullanıldığı iddialarını gündeme getirdi; Bregeon bu iddiaları reddetti.

Macron, şiddetin hiçbir biçimde kabul edilemeyeceğini tekrar vurgulayarak, öğrencilerin ve diğer toplumsal kesimlerin taleplerinin şiddet olaylarından ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti ve hükümetin 26 Ekimde öğrenci ve öğretmen temsilcileri, sendikalar, işveren örgütleri ve yerel yönetimlerle görüşeceğini duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 17 Ekim'de ülke genelinde yaşanan şiddet ve yağma olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz cumartesi günü, Cumhuriyet'i devirmeyi amaçlayan organize aşırı sol grupların gerçekleştirdiği siyasi, hatta isyancı nitelikte eylemlerle karşı karşıya kaldık" dedi.