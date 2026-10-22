Dolar 49,5370 -0,17%
Euro 55,6703 -0,25%
Bist 11.256,19 -2,77%
Altın Gram 6.483,04 -1,91%
EUR/USD 1,1197 -0,34%
Brent Petrol 111,38 +2,35%
--°

Otogar kavşağında çarpışan tırın sürücüsü kabinde sıkıştı, kurtarıldı

Batman'da Otogar Kavşağı'nda kamyonla tır çarpıştı; tır sürücüsü kabinde sıkıştı. İtfaiye kurtardı, 1 yaralı hastaneye kaldırıldı. İnceleme sürüyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 17:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Otogar kavşağında çarpışan tırın sürücüsü kabinde sıkıştı, kurtarıldı

Otogar kavşağında kaza

Batman'da merkez Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki Otogar Kavşağı'nda kamyon ile tırın çarpışması sonucu tır sürücüsü araç kabininde sıkıştı. Olayda 1 yaralı olduğu bildirildi; yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Kurtarma çalışması:

Çarpışmanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tır sürücüsü sıkıştığı yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve eksik bilgiler:

Kazaya ilişkin sürücü isimleri ve plakalar henüz öğrenilemedi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve kaza nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

BATMAN’DA KAMYON İLE TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞAN TIR SÜRÜCÜSÜ, İTFAİYE...

BATMAN’DA KAMYON İLE TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞAN TIR SÜRÜCÜSÜ, İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Telefon iade tartışması Gemlik'te ağır yaralanmayla sonuçlandı
images

çin’e bakır yerine kaldırım taşı gönderildiği iddiasında mütalaa açıklandı
images

Efruz apartmanı davasında 8 kişiye hapis, 4 kişi beraat etti
images

Efeler'de eski eşin kayınpederine ait iş yerine silahla giden kişi gözaltına alı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bodrum'da coşku sokaklara taşınıyor: Cumhuriyet Bayramı programı hazır

Konyaspor hız kesmiyor: Gençlerbirliği sınavı için son provasını yaptı

çin’e bakır yerine kaldırım taşı gönderildiği iddiasında mütalaa açıklandı

Kütahya'da besmeleyle başlayan ilk adım sevinci

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi