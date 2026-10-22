Otogar kavşağında çarpışan tırın sürücüsü kabinde sıkıştı, kurtarıldı

Otogar kavşağında kaza

Batman'da merkez Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki Otogar Kavşağı'nda kamyon ile tırın çarpışması sonucu tır sürücüsü araç kabininde sıkıştı. Olayda 1 yaralı olduğu bildirildi; yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Kurtarma çalışması:

Çarpışmanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tır sürücüsü sıkıştığı yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve eksik bilgiler:

Kazaya ilişkin sürücü isimleri ve plakalar henüz öğrenilemedi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve kaza nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

BATMAN’DA KAMYON İLE TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞAN TIR SÜRÜCÜSÜ, İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.