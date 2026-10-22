Dolar 49,5370 -0,17%
Euro 55,6703 -0,25%
Bist 11.256,19 -2,77%
Altın Gram 6.483,04 -1,91%
EUR/USD 1,1197 -0,34%
Brent Petrol 111,38 +2,35%
--°

Ereğli'de dört aracın karıştığı zincirleme kaza: üç kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde Hacı Mustafa Kavşağı Anıt Caddesi'nde dört aracın karıştığı zincirleme kazada üç kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 17:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Ereğli'de dört aracın karıştığı zincirleme kaza: üç kişi yaralandı

olayın meydana gelişi:

Konya'nın Ereğli ilçesi Hacı Mustafa Kavşağı Anıt Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 16 BZY 050 plakalı otomobili süren H.S. (23), yol kenarında bekleyen 06 FL 0866 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareket eden araç, önünde park halindeki 42 APD 505 ve ardından 42 BIM 836 plakalı araçlara da çarparak zincirleme bir kazaya neden oldu.

yaralılar ve müdahale:

Kazada, 06 FL 0866 plakalı araçta bulunan E.D. (27), E.D. (42) ve B.D. (69) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma ve hasar:

Kazada dört araçta maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı; kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNDE 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ...

KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNDE 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

çin’e bakır yerine kaldırım taşı gönderildiği iddiasında mütalaa açıklandı
images

Efruz apartmanı davasında 8 kişiye hapis, 4 kişi beraat etti
images

Efeler'de eski eşin kayınpederine ait iş yerine silahla giden kişi gözaltına alı...
images

POMEM'de planlı yangın tatbikatı: adaylara uygulamalı müdahale eğitimi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

çin’e bakır yerine kaldırım taşı gönderildiği iddiasında mütalaa açıklandı

Kütahya'da besmeleyle başlayan ilk adım sevinci

Altınkum'da bilimsel veriye dayalı kıyı temizliği seferberliği

Efruz apartmanı davasında 8 kişiye hapis, 4 kişi beraat etti

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi