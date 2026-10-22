Ereğli'de dört aracın karıştığı zincirleme kaza: üç kişi yaralandı

olayın meydana gelişi:

Konya'nın Ereğli ilçesi Hacı Mustafa Kavşağı Anıt Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 16 BZY 050 plakalı otomobili süren H.S. (23), yol kenarında bekleyen 06 FL 0866 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareket eden araç, önünde park halindeki 42 APD 505 ve ardından 42 BIM 836 plakalı araçlara da çarparak zincirleme bir kazaya neden oldu.

yaralılar ve müdahale:

Kazada, 06 FL 0866 plakalı araçta bulunan E.D. (27), E.D. (42) ve B.D. (69) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma ve hasar:

Kazada dört araçta maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı; kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

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