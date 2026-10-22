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POMEM'de planlı yangın tatbikatı: adaylara uygulamalı müdahale eğitimi

Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü POMEM'de polis adaylarına yangın anında tahliye, söndürme ve yangın tüpü kullanımı konularında uygulamalı eğitim verdi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 17:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

POMEM'de planlı yangın tatbikatı: adaylara uygulamalı müdahale eğitimi

POMEM'de yangın tatbikatı gerçekleştirildi

Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) bünyesinde düzenlenen tatbikatla öğrenci ve personele uygulamalı eğitim verildi. Etkinlik, güvenli bir ortamda planlı şekilde yürütüldü ve katılımcılara temel müdahale bilgileri aktarıldı.

Eğitimin içeriği:

Programda yangın anında yapılması gerekenler, tahliye sürecinin planlanması ve yangına müdahale yöntemleri detaylı olarak anlatıldı. Tatbikat kapsamında kontrollü olarak oluşturulan yangına müdahale edilirken yangın söndürme tüpü kullanımı gösterildi; ayrıca tazyikli su ve köpükle söndürme teknikleri uygulamalı olarak sergilendi.

Tatbikatın amacı ve kazanımlar:

Tatbikat, polis adaylarının olası yangın durumlarında hızlı ve düzenli hareket edebilmeleri için pratik deneyim kazanmalarını sağladı. Etkinlik aynı zamanda personelin tahliye ve müdahale süreçlerindeki koordinasyonunu güçlendirerek saha hazırlığını artırmayı hedefledi.

BAYBURT POMEM’DE YANGIN TATBİKATI YAPILDI

BAYBURT POMEM’DE YANGIN TATBİKATI YAPILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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