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Efeler'de eski eşin kayınpederine ait iş yerine silahla giden kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaklaşık iki hafta önce boşanan bir kişi, eski kayınpederine ait iş yerine silahla gidince polis müdahalesiyle gözaltına alındı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 17:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Efeler'de eski eşin kayınpederine ait iş yerine silahla giden kişi gözaltına alındı

Olayın gelişimi:

Olay, Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık iki hafta önce eşinden boşanan T.C., iddiaya göre eski kayınpederine ait iş yerine giderek belindeki silahı çıkardı. Silahın görülmesiyle iş yerinde kısa süreli panik yaşandı.

Polis müdahalesi ve gözaltı:

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle şahıs etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı ve silahına el konuldu.

Soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE İDDİAYA GÖRE YAKLAŞIK İKİ HAFTA ÖNCE EŞİNDEN BOŞANAN T.C., KAYINPEDERİNE...

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE İDDİAYA GÖRE YAKLAŞIK İKİ HAFTA ÖNCE EŞİNDEN BOŞANAN T.C., KAYINPEDERİNE AİT İŞ YERİNE GİDEREK BELİNDEKİ SİLAHI ÇIKARDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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