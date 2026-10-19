Ege bereketi İzmir tezgahlarına yansıdı: palamut tezgahların gözdesi

Ege av sezonu tezgahlara canlılık getirdi

Av sezonunun açılmasıyla birlikte Ege Denizi'nde görülen bolluk, İzmir balık tezgahlarına yansıdı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı içindeki Havra Sokağı bu yıl palamut akınıyla hareketlendi. Tezgahlarda tanesi 100 lira olarak satılan palamut, hem balıkçıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürdü.

tezgahlarda fiyatlar ve talep

Palamut bu sezon en çok talep gören balık konumunda. Tezgahlarda diğer fiyatlar ise şöyle: hamsi 200, istavrit 200, çupra ve levrek 350–400 ve somon 400 liradan alıcı buluyor. Balıkçılar, bol av sayesinde fiyatların düştüğünü ve vatandaşların daha rahat balık tüketebileceğini vurguluyor.

Havra Sokağı'nda balıkçılık yapan Serkan Çömlek sezonun iyi başladığını belirterek 1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla yaklaşık 50 gündür bolluk yaşandığını söyledi. Çömlek palamutun yanı sıra çupra, sardalya ve hamsinin de talep gördüğünü aktardı.

balıkçılar geçmiş bolluklarla kıyaslıyor

Esnaf, bu yılki palamut bolluğunu yıllar öncesine benzetiyor. Çömlek, fiyatların ete kıyasla dip seviyede olduğunu belirterek bu düzeyde bir bolluğun en son 2005 yılında görüldüğünü ifade etti. Vatandaşlardan bol bol balık tüketmelerini rica etti.

Bir diğer balıkçı Ferdi Gayır ise palamutların genelde 1 kilo ile 1 kilo 100 gram arasında geldiğini, tek palamutın 100 lira olduğunu ve geçen yıl aynı balığın 300–400 lira aralığında satıldığını anlattı. Gayır bu seneki bolluğun geçen yıla göre belirgin olduğunu vurguladı.

Tezgahlar ve tüketiciler arasında memnuniyet gözlemleniyor. Alışveriş yapan vatandaşlar fiyatların geçen yıla göre daha uygun olduğunu söylerken, bazıları tezgahlardan bir seferde birden fazla palamut almayı tercih ediyor. Örneğin Hasan Sütçü çarşıdan beş palamut aldığını belirtirken, haftada iki kez balık tükettiğini söyleyen İzzet Yasav fiyatların ucuz olduğuna dikkat çekti.

Balıkçılar, devam eden bolluğun tüketicilere daha fazla taze balık tüketme imkânı sunduğunu ve tezgâhlarda hareketliliğin sürdüğünü ifade ediyor.

Tezgahların şampiyonu ‘palamut'