Dolar 49,5488 +0,08%
Euro 55,6365 -0,02%
Bist 11.550,86 -1,46%
Altın Gram 6.656,79 -0,06%
EUR/USD 1,1225 -0,17%
Brent Petrol 107,88 -1,80%
--°

Ege bereketi İzmir tezgahlarına yansıdı: palamut tezgahların gözdesi

Av sezonuyla Ege'de palamut bolluğu başladı; İzmir Havra Sokağı'nda tanesi 100 liraya satılan palamut tezgahların en çok tercih edileni oldu.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 14:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Ege bereketi İzmir tezgahlarına yansıdı: palamut tezgahların gözdesi

Ege av sezonu tezgahlara canlılık getirdi

Av sezonunun açılmasıyla birlikte Ege Denizi'nde görülen bolluk, İzmir balık tezgahlarına yansıdı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı içindeki Havra Sokağı bu yıl palamut akınıyla hareketlendi. Tezgahlarda tanesi 100 lira olarak satılan palamut, hem balıkçıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürdü.

tezgahlarda fiyatlar ve talep

Palamut bu sezon en çok talep gören balık konumunda. Tezgahlarda diğer fiyatlar ise şöyle: hamsi 200, istavrit 200, çupra ve levrek 350–400 ve somon 400 liradan alıcı buluyor. Balıkçılar, bol av sayesinde fiyatların düştüğünü ve vatandaşların daha rahat balık tüketebileceğini vurguluyor.

Havra Sokağı'nda balıkçılık yapan Serkan Çömlek sezonun iyi başladığını belirterek 1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla yaklaşık 50 gündür bolluk yaşandığını söyledi. Çömlek palamutun yanı sıra çupra, sardalya ve hamsinin de talep gördüğünü aktardı.

balıkçılar geçmiş bolluklarla kıyaslıyor

Esnaf, bu yılki palamut bolluğunu yıllar öncesine benzetiyor. Çömlek, fiyatların ete kıyasla dip seviyede olduğunu belirterek bu düzeyde bir bolluğun en son 2005 yılında görüldüğünü ifade etti. Vatandaşlardan bol bol balık tüketmelerini rica etti.

Bir diğer balıkçı Ferdi Gayır ise palamutların genelde 1 kilo ile 1 kilo 100 gram arasında geldiğini, tek palamutın 100 lira olduğunu ve geçen yıl aynı balığın 300–400 lira aralığında satıldığını anlattı. Gayır bu seneki bolluğun geçen yıla göre belirgin olduğunu vurguladı.

Tezgahlar ve tüketiciler arasında memnuniyet gözlemleniyor. Alışveriş yapan vatandaşlar fiyatların geçen yıla göre daha uygun olduğunu söylerken, bazıları tezgahlardan bir seferde birden fazla palamut almayı tercih ediyor. Örneğin Hasan Sütçü çarşıdan beş palamut aldığını belirtirken, haftada iki kez balık tükettiğini söyleyen İzzet Yasav fiyatların ucuz olduğuna dikkat çekti.

Balıkçılar, devam eden bolluğun tüketicilere daha fazla taze balık tüketme imkânı sunduğunu ve tezgâhlarda hareketliliğin sürdüğünü ifade ediyor.

Tezgahların şampiyonu ‘palamut&#039;

Tezgahların şampiyonu ‘palamut'

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muş’ta yatırımlarda hızlanma: kısa sürede yüzde 60 fiziki gerçekleşme
images

Denizli üreticileri Canton Fuarı'yla küresel pazarlara köprü kurdu
images

Aydın'da işgücü raporu: kayıtlı çalışan sayısı 96 bin 679'a ulaştı
images

Andırınlı üreticiden bölgeye Japon iğdesi alternatifi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Alanya'da gece yol kenarındaki araca çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı

Bağ evinde vefa: erkek hindi telef olan dişi hindinin başından ayrılmadı

CW Enerji dört üniversiteyle yenilikçi ar-ge ve teknoloji ortaklıklarına imza attı

Oltu'da tarlalara sinen siyah mısırın hikâyesi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi