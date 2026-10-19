Palamut bereketi İzmir tezgahlarında yüzleri güldürdü

İzmir tezgahlarında palamut bolluğu:

Denizlerde av sezonunun açılmasıyla birlikte Ege Denizi'nden kıyıya inen palamut, İzmir'deki balık tezgahlarına canlılık getirdi. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Havra Sokağı'nda tezgahlar, uygun fiyatlı palamut arayan vatandaşlarla dolup taşıyor. Tanesi 100 liradan alıcı bulan palamut, bu sezon en çok tercih edilen balık haline geldi.

Tezgahlarda fiyatlar ve talep:

Satışa sunulan diğer balıklarda da hareketlilik var: hamsi 200, istavrit 200, çupra ve levrek 350-400, somon 400 liradan tezgâhlarda yer alıyor. Esnaf, özellikle palamutun bolluğu nedeniyle fiyatların gerilediğini, bunun tüketicinin cebine doğrudan yansıdığını belirtiyor.

Palamutun yanı sıra İzmir balığı olarak anılan çupra ile sardalya ve hamsi de talep gören türler arasında yer alıyor. Balıkçılar vatandaştan bol bol balık tüketmelerini rica ediyor.

Balıkçılar ne dedi:

Havra Sokağı'nda tezgâh işleten Serkan Çömlek, "Sezonumuz güzel başladı. Palamut, 1 Eylül’de av yasağının kalkmasıyla beraber avlanmaya başladı. Yaklaşık 50 gündür bolluk içindeyiz. En çok talep gören balık palamut. Bu fiyatlara palamut satacağımızı düşünmüyordum. Ama balık bol olduğu için fiyatlar dibe vurdu." dedi.

Çömlek, balık fiyatlarının ete kıyasla oldukça düştüğünü vurgulayarak, "20-25 yılın en büyük bolluğu. Bundan önce en son 2005 yılında bu kadar palamut bolluğu oldu" ifadelerini kullandı.

Diğer bir balıkçı Ferdi Gayır ise palamudun tek tek geldiğini ve ortalama ağırlığının "1 kilo, 1 kilo 100 gram civarında" olduğunu söyleyerek, "O da 100 lira. Geçen sene palamudun bir tanesi 300-400 liradan satılıyordu. Geçen seneye göre bu sene çok bolluk var. Vatandaş yesin" diye konuştu.

Vatandaşların memnuniyeti:

Alıcılar da bu yılki fiyatlardan memnun. Vatandaş Hasan Sütçü, çarşıdan 5 tane palamut aldığını ve fiyatların geçen yıla göre daha uygun olduğunu söyledi. Haftada iki sefer balık tükettiğini belirten İzzet Yasav ise fiyatların ucuz olduğunu ifade etti.

Balıkçı esnafı, av sezonunun sürmesi ve denizlerdeki bolluğun devam etmesi durumunda tezgâhlardaki hareketliliğin sürdürüleceğini belirtiyor ve tüketicileri balık tüketimine teşvik ediyor.

AV SEZONUNUN AÇILMASIYLA BİRLİKTE EGE DENİZİ'NDE YAŞANAN BEREKET İZMİR TEZGAHLARINA YANSIDI. TANESİ 100 LİRADAN SATILAN PALAMUT HEM BALIKÇILARIN HEM DE VATANDAŞIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ.