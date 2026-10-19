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gürsu ovası kadın emeğiyle yeni tatlara kavuştu

Gürsu'da kadınların el emeğiyle üretilen katkısız, düşük tuzlu ve aromalı turşular seri üretime geçti; hedef Ar-Ge ve e-ticaretle daha geniş pazara ulaşmak.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 13:46

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

gürsu ovası kadın emeğiyle yeni tatlara kavuştu

gürsu'da kadın eliyle başlayan üretim seriye döndü:

Gürsu Sebze ve Meyve Pazarlama Kooperatifi öncülüğünde, Gürsu Belediyesi ve Gürsu Ziraat Odası iş birliğiyle kurulan tesiste katkısız ve düşük tuzlu turşu üretimi artık seri hâle getirildi. Üretimin tamamına yakınına kadın emeği damga vuruyor; makineler yerine geleneksel yöntemlerle hazırlanan ürünler hem sağlık hem de lezzet odaklı bir yaklaşımı benimsiyor.

yerel üretimin yeni reçeteleri:

Gürsu Ovası'nın meyveleri armut ve sultani üzüm gibi ürünler yeniden değerlendiriliyor; bu meyveler turşu reçetelerine dönüştürülerek sofralara farklı bir tat sunuluyor. Tesiste klasik turşu anlayışının dışına çıkarak hibiskus ve zencefil gibi aromalar tercih ediliyor, böylece hem tuz miktarı düşük tutuluyor hem de yeni tat profilleri yaratılıyor.

ardışık üretim ve pazarlama adımları:

Gürsu Sebze ve Meyve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Kamil Dönmez, üç yıl önce başlanan doğal üretim yolculuğunun artık seri üretime dönüştüğünü ve Ar-Ge çalışmalarının sürdüğünü belirtiyor. Önümüzdeki dönemde e-ticaret altyapısının devreye alınmasıyla ürünlerin market raflarında daha yaygın biçimde yer alması hedefleniyor.

güvence, raf ömrü ve yerel kalkınma:

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ürünlerin pastörize edilerek iki yıl raf ömrü sağlandığını vurguluyor. Bu modelin sadece gıda güvenliği değil, aynı zamanda yerel kalkınma ve tarımsal üretim modeli örneği olduğunu söyleyen Işık, kooperatif ile belediye desteğinin sosyal bir istihdam projesi olarak kadınlara ekonomik katkı sunduğunu ifade etti.

çeşitlilik ve atık yönetimi:

Tesisin üretim planları arasında kuşkonmaz turşusu gibi alternatifler ve organik meyve suları bulunuyor; nihai amaç katkısız doğal meyve suyu üretimini gerçekleştirmek. Ayrıca meyve atıklarının değerlendirilmesiyle Gürsu Ovası'nda ciddi bir tasarruf ve katma değer sağlanması hedefleniyor.

Sonuç olarak, Gürsu Yaş Sebze Meyve Kurutma Tesisi yerel hammaddenin farklı ürünlere dönüştürülmesi, kadın istihdamının artırılması ve Bursa gastronomisine yeni lezzetler kazandırılması açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Seri üretime geçen yeni nesil turşular, hem bölge ekonomisine katkı sunacak hem de tüketici tercihlerini sağlık ve lezzet odaklı olarak genişletecek.

TESİSTE KATKISIZ VE DÜŞÜK TUZLU TURŞU ÜRETİMİNE BAŞLANDI.

TESİSTE KATKISIZ VE DÜŞÜK TUZLU TURŞU ÜRETİMİNE BAŞLANDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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