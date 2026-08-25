Körfez Gençlerbirliği u12'den namağlup şampiyonluk

turnuva ve sonuç:

Ahmet Koçver Minikler Futbol Turnuvası'nda minikler kategorisinde şampiyonluğa ulaşan ekip belli oldu. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü U12 takımı, oynadığı müsabakalarda 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak turnuvayı yenilgisiz tamamladı ve kupayı kazandı.

organizasyon ve katılımcılar:

Turnuva, Körfez Kulüpler Birliği tarafından 17-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlendi ve maçlar Körfez Esentepe Stadı'nda oynandı. İlçe genelinden 13 takımın yer aldığı organizasyonda 2015-2016 doğumlu sporcular mücadele etti. Etkinlik, "dostluk, mücadele, dayanışma ve spor" temasıyla gerçekleştirildi.

puan durumu ve dereceye girenler:

Grup maçları ve eleme etapları sonunda üstün performans sergileyen Körfez Gençlerbirliği U12 takımı namağlup şampiyonluğa ulaştı. Turnuvayı ikinci sırada İlimtepe Gençlerbirliği, üçüncü sırada Körfezkent Spor Kulübü, dördüncü sırada ise Yeniyalı Barbaros Spor Kulübü tamamladı. Organizasyon, genç oyuncular için rekabet ve takım oyunu deneyimi kazandırmayı hedefledi.

AHMET KOÇVER MİNİKLER FUTBOL TURNUVASI'NDA, KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ U12 TAKIMI NAMAĞLUP ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI.