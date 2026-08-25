Fenerbahçe Lyon'da lig aşaması özlemini sonlandırmaya çalışacak

maç bilgileri:

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fenerbahçe, yarın TSİ 22.00'de Fransız ekibi Olympique Lyon ile karşılaşacak. Kadıköy'deki ilk randevu 1-1 berabere sonuçlanmıştı; sarı-lacivertliler her türlü galibiyette yeni uygulanan "lig aşaması" biletini alacak. Maçın normal süresinin beraber bitmesi halinde uzatmalar, eşitlik bozulmazsa ise penaltı atışları uygulanacak.

maç öncesi form ve beklenti:

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, son olarak Süper Lig'de Konyaspor'u 4-2 mağlup ederek moral depoladı. Rakip Lyon ise Ligue 1'in açılış haftasında Toulouse'u 2-0 yenerek lige 3 puanla başladı. Bu zemin, rövanş öncesi iki takımın da motivasyonunu gösteriyor.

eksikler ve kadro:

Fenerbahçe, Lyon maçına iki önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Konyaspor maçında kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu'nun MR'ında herhangi bir bulgu saptanmadı; ancak protokol gereği durumu takip ediliyor. Marco Asensio'nun MR'ında ise sol bacak üst adalesinde zorlanma ve gerilme tespit edildi. Her iki oyuncunun da müsabakada görev alamayacağı açıklandı.

UEFA'ya bildirilen kadro şu isimlerden oluşuyor: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, N’Golo Kante, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene.

rekabet ve geçmiş karşılaşmalar:

Fenerbahçe ile Lyon, yarınki maçla birlikte 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce 2001-2002 ve 2004-2005 sezonlarında Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer aldı; Fransız ekibi bu eşleşmelerde 4 maçta galip geldi. Taraflar 6 maçlık randevuda Fenerbahçe henüz galibiyet elde edemedi; sarı-lacivertliler bu süreçte 5 gol atarken kalesinde 12 gol gördü. 23 Ocak 2025'te Avrupa Ligi'nde oynanan maç golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.

Fenerbahçe'nin Avrupa karnesi:

Bu mücadeleyle birlikte Fenerbahçe, Avrupa kupalarında tarihte 306. maçına çıkacak. Kulübün bu alandaki istatistikleri: 121 galibiyet, 67 beraberlik, 117 mağlubiyet; atılan gol sayısı 415, yenilen gol sayısı 425. Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise takım 47 eleme maçına çıktı; bu karşılaşmalarda 18 galibiyet, 15 beraberlik, 14 mağlubiyet kaydedildi ve 68 gol atılıp 53 gol yendi.

hakemler ve yöneticiler:

Maçı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek. Yardımcı hakemler Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni, dördüncü hakem Luca Zufferli olacak. VAR koltuğunda Marco Di Bello, AVAR'da ise Luca Pairetto görev yapacak. Mariani daha önce Fenerbahçe'nin 3 maçında düdük çaldı; 2021-2022 sezonunda Eintracht Frankfurt ve Slavia Prag maçlarını, geçtiğimiz sezon ise Nottingham Forest karşılaşmasını yönetti.

İsmail Kartal'ın Avrupa tecrübesi:

Bu maç, teknik direktör İsmail Kartal için kulübün başında Avrupa kupalarındaki 24. maç olacak. Kartal, daha önce Fenerbahçe'yi 3 farklı sezonda 23 kez Avrupa'da yönetmiş; bu karşılaşmalarda UEFA Konferans Ligi'nde 18, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 5 olmak üzere toplamda 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti.

Rövanş öncesi tablo, Fenerbahçe için hem tarihsel ağırlık hem de yeni statüyle ilk kez yer alma fırsatı içeriyor. Lyon karşısında alınacak bir galibiyet, sarı-lacivertlileri UEFA'nın 2024-2025 sezonunda uygulamaya koyduğu lig aşamasına taşıyacak ve kulübün uzun süre sonra Şampiyonlar Ligi ana sahnesine dönmesi anlamına gelecek.

FENERBAHÇE, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU RÖVANŞINDA LYON'A KONUK OLACAK.