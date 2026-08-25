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Küçük futbolcular sahne aldı: Balkan Termik kupanın sahibi oldu

Bilecik CUP U12'de Balkan Termik Spor Kulübü finalde Hisareyn Spor'u 3-0 yenerek şampiyon oldu; turnuva Bilecik İstasyon Sentetik Sahası'nda oynandı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:45

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Küçük futbolcular sahne aldı: Balkan Termik kupanın sahibi oldu

Bilecik CUP U12 sona erdi

1299 Bilecikspor Kulübü tarafından düzenlenen Bilecik CUP U12 Turnuvası, Bilecik İstasyon Sentetik Sahası'nda gerçekleştirilen çekişmeli maçlarla tamamlandı. Turnuvaya Hisareyn Spor, 4 Eylülspor, Pazaryerispor, Ihlamurkentspor, Gölcük Asarköyspor Kulübü, Balkan Termik Spor Kulübü, Bilecik Gençlerbirliği Spor Kulübü ve 1299 Bilecikspor Kulübü olmak üzere sekiz takım katıldı.

takımlar ve grup aşaması:

Takımlar A ve B gruplarında mücadele etti. A Grubu'nu birinci olarak tamamlayan 4 Eylülspor ile A Grubu ikincisi Hisareyn Spor, B Grubu'nda ise liderliği 1299 Bilecikspor Kulübü aldı; B Grubu ikinci sırayı ise Balkan Termik Spor Kulübü elde etti. Grup aşamasında alınan sonuçlar, yarı final eşleşmelerini belirledi.

yarı final ve final maçları:

Turnuvada A Grubu birincisi 4 Eylülspor ile B Grubu ikincisi Balkan Termik, diğer yarı finalde ise B Grubu lideri 1299 Bilecikspor ile A Grubu ikincisi Hisareyn Spor karşılaştı. Yarı finallerin ardından finale yükselen takımlar Balkan Termik Spor Kulübü ve Hisareyn Spor oldu. Final maçında Balkan Termik, rakibini 3-0 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu ilan edildi.

organizasyon ve başkanın değerlendirmesi:

1299 Bilecikspor Kulübü Başkanı Muhammet Okur, turnuvaya katılan sekiz takımı ve gösterdikleri mücadeleyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Okur, final sonucuna ilişkin yaptığı açıklamada başarılı takımı kutladı ve genç sporculara gelecekteki başarı dileklerini iletti.

Genç yaş gruplarına yönelik bu tür organizasyonlar, takım oyunu, disiplin ve futbol altyapısının güçlenmesi açısından önem taşıyor. Bilecik CUP U12, yerel kulüplerin rekabet gücünü test ettiği ve yeteneklerin ön plana çıktığı bir platform olarak değerlendirildi.

1299 BİLECİKSPOR KULÜBÜ

1299 BİLECİKSPOR KULÜBÜ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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