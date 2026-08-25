Samsunsporlu Kuzey'den başkan Zencirci'ye imzalı forma jesti

Kuzey'in Germencik ziyareti:

Genç futbolcu Kuzey Topçu, yeni durağı Samsunspor sonrasında Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'yi makamında ziyaret etti. Görüşmede genç oyuncunun futbol kariyeri, hedefleri ve yeni takımıyla ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Sohbetin içeriği:

Ziyarette dostane bir sohbet gerçekleşti; Kuzey, Samsunspor'a transferinin ardından attığı ilk imzayı bir forma üzerine atarak başkana hediye etti. Bu jest, hem futbolcunun bağlılığını hem de Germencik ile olan bağını simgeleyen anlamlı bir armağan olarak değerlendirildi.

Başkanın tepkisi ve paylaşımı:

Başkan Burak Zencirci, ziyaret ve hediyeden duyduğu memnuniyeti sosyal medyadan paylaştı. Zencirci şu ifadeleri kullandı: "Kuzey’in Samsunspor’dan sonra attığı ilk imzanın bize hediye ettiği forma olması bizleri fazlasıyla gururlandırıp, mutlu etti. Sevgili Kuzey’e nazik ziyareti için teşekkür ediyor, çıktığı bu yolda nice başarılar diliyorum. Yolu açık, galibiyeti bol olsun".

Ziyaret, hem genç futbolcunun kariyer adımlarının yerel düzeyde de karşılık bulduğunu gösterdi hem de Germencik'te futbola verilen desteğin somut bir örneği olarak öne çıktı.

SAMSUNSPOR'A TRANSFER OLAN GENÇ FUTBOLCU KUZEY, GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ'Yİ ZİYARET ETTİ. KUZEY'İN TRANSFER SONRASI ATTIĞI İLK İMZASINI FORMA ÜZERİNE ATARAK BAŞKAN ZENCİRCİ'YE HEDİYE ETMESİ İSE ZİYARETE AYRI BİR ANLAM KATTI.