Mersin Üniversitesi COP31'de projelerini uluslararası platformda paylaştı

Mersin Üniversitesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında Antalya'da düzenlenen etkinliklere 11 projeyle katılarak, iklim değişikliği, çevre yönetimi, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm alanlarındaki bilimsel çalışmalarını uluslararası katılımcılara tanıttı. Etkinlik alanındaki stantlar ve dijital ekranlar aracılığıyla sunulan projeler, disiplinler arası yaklaşımla geliştirilen uygulamalı ve araştırma odaklı çalışmaları yansıttı.

Projelerin odağı ve öne çıkan çalışmalar:

Sunulan projeler, iklim dirençli tarım, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, döngüsel ekonomi, sıfır atık, ekosistem koruma, kültürel miras ve dijital ofis uygulamaları gibi konu başlıklarını kapsadı. Akademisyenler tarafından tanıtılan başlıca projeler arasında Prof. Dr. Yağmur Uysal'ın 'İklim Dirençli Tarım İçin Tarımsal Atık Tabanlı Biyokömür Destekli Hidrojeller', Prof. Dr. Deniz Ayas'ın 'İklim Değişiminin Etkileri Altında Dönüşen Bir Ekosistem: Doğu Akdeniz' ve Prof. Dr. Nida Naycı'nın 'An Interactive Design Lab for Coastal Climate Resilience' başlıklı çalışmaları yer aldı.

Akademik ekip ve genç araştırmacılar:

Etkinlikte ayrıca Prof. Dr. Meltem Uçar'ın 'Üniversiteler Forumu: Su ile İlgili Mirastan Öğrenerek İklim Değişikliğine Karşı Stratejiler Geliştirmek' ve Prof. Dr. Fatma İnce Çırak'ın 'Üniversiteler İçin İklim Bilgisi ve Belge Yönetim Sistemi (UCIRMS)' projeleri sunuldu. Doç. Dr. Osman Orhan, Doç. Dr. Aydeniz Demir ve Doç. Dr. Mutlu Yalvaç tarafından sırasıyla 'İklim Değişikliği Altında Tarımın Sürdürülebilirliğinin Araştırılması: Akdeniz Bölgesi Örneği', 'Urban Heat and Soil Health in a Mediterranean City' ve 'Beyond Waste Collection: The Role of Informal Recycling in Circular Economy and Zero-Waste Systems' başlıklı çalışmalar tanıtıldı.

Diğer katılımcılar arasında Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Sarıkaya Levent'in 'Bolkar Dağı Konar-Göçerleri: Doğayla Uyum İçinde Yaşayan Bir Kültürün İzinde', Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Güzel Değer'in 'AgriSense AI: Su Verimliliği ve İklime Dayanıklı Tarım İçin Yapay Zeka Destekli Toprak Ön Analiz ve Karar Destek Sistemi' ve Öğr. Gör. Dr. Yazbahar Çetin Doğan'ın 'Üniversiteler İçin İklim Dostu Dijital Ofis ve Sürdürülebilir Muhasebe Eğitim Ekosistemi (UCGOM-ECO)' adlı projeleri yer aldı.

Koordinasyon ve uluslararası etki:

Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve COP31 Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, etkinlik boyunca akademisyenler ve öğrencilerle birlikte proje tanıtımlarına katıldı. Öztürk, disiplinler arası çalışmaların uluslararası platformlarda paylaşılmasının önemine vurgu yaparak, üniversitelerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki bilimsel katkılarının kritik olduğunu belirtti. Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar adına da organizasyona 11 projeyle katılmaktan duyulan memnuniyet ifade edildi ve çalışmalara katkı veren akademisyenler ile öğrencilere teşekkür edildi.

Projelerde görev yapan araştırmacılar arasında Prof. Dr. Mehmet Ali Kurt, Doç. Dr. Esin Yalçın Kaplama, Doç. Dr. Uğur Değer, Öğr. Gör. Dr. Emrah Yıldız, Arş. Gör. Dr. Mehmet Özgür Çelik ve Öğr. Gör. Dr. Burcu Pekduyurucu bulunurken; öğrenci araştırmacılar olarak Pelşin Mizgin Süer, İlker Yel, Dr. Ali Uyan, M. Fatih İlhan, Melike Arıcan, İrem Karakulah, Melda Nur Kaplan, Reyhan Reyhanoğlu, Zeynep Helin Çıtır, Gülşen Gülgün, Nurcan Esen ve Hanifi Güneş çalışmalara katkı sundu.

Mersin Üniversitesi'nin COP31'deki sunumları, iklim değişikliğinin çevresel, teknolojik, ekonomik ve toplumsal boyutlarını ele alan çalışmaların akademisyenler ve öğrenciler açısından yeni uluslararası iş birliği fırsatları yaratabileceğine işaret ediyor.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ, COP31’DE 11 PROJEYLE YER ALDI.