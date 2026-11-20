Denetimin kapsamı ve hazırlık süreci:

Giresun Üniversitesi, eğitim ve yönetim süreçlerinde kalite standartlarını yükseltmek amacıyla Rektörlük tarafından yaklaşık bir yıl önce YÖKAK’a yapılan kurumsal akreditasyon başvurusu sonrası kapsamlı bir hazırlık yürüttü. Üniversite yönetimi, başvuruda belirtilen kalite kriterlerini karşılamak için birimlerde düzenlemeler, dokümantasyon çalışmaları ve iç değerlendirmeler gerçekleştirdi.

Başvuruya ilişkin inceleme, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından atanan izleme heyeti tarafından gerçekleştirildi. Heyetin hazırlık sürecine ilişkin çalışmalar, üniversitenin birimlerinin akreditasyon geçmişiyle birlikte değerlendirildi; daha önce Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki bazı programlar 2 ve 5 yıl süreyle akredite edilmişti.

Yerinde incelemeler ve toplantılar:

Denetimi yürüten 15 kişilik heyet, üniversitenin farklı birimlerini ziyaret ederek atölye, derslik ve laboratuvarlarda incelemelerde bulundu. Heyet, üniversitenin eğitim, araştırma, yönetim ve hizmet süreçlerine ilişkin veri ve uygulamaları yerinde gözlemledi.

Ayrıca heyet, akademik ve idari personel, öğrenciler ve mezun temsilcileriyle ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirerek görüş aldı. Bu görüşmelerde uygulama örnekleri, öğrenci deneyimleri ve mezunların iş hayatına geçişine ilişkin bilgiler değerlendirildi.

Karar süreci ve olası etkileri:

İncelemelerin ardından heyet tarafından hazırlanan değerlendirme raporu Ankara’da ele alınacak ve Giresun Üniversitesi’nin kurumsal akreditasyon belgesi alıp almayacağına ilişkin nihai karar YÖKAK tarafından verilecek. Raporun içeriği, üniversitenin mevcut güçlü yönlerini ve geliştirilmesi gereken alanları ortaya koyacak.

Kurumsal akreditasyon, üniversitenin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını artırma, öğrenci ve akademisyen hareketliliğini destekleme ve mezunların kariyer imkanlarına olumlu katkı sağlama potansiyeline sahip bir kalite güvencesi mekanizması olarak değerlendiriliyor. Giresun Üniversitesi'nin bu süreçten alacağı sonuç, kurumun stratejik planlaması ve kalite iyileştirme adımları için belirleyici olacaktır.

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM VE YÖNETİM SÜREÇLERİNDE KALİTE STANDARTLARINI YÜKSELTMEK VE KURUMSAL AKREDİTASYON BELGESİ ALMAK AMACIYLA BAŞLATTIĞI ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU (YÖKAK) TARAFINDAN DENETLENDİ.