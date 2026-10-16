Egekent Karaman’da 220 çocuğa hizmet verecek gelişim merkezi açıldı

Egekent Karaman Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi açıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Özel Denizli Egekent Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Üstek ve ailesinin iş birliğiyle hayata geçirilen, aynı anda 220 öğrenci kapasiteli Egekent Karaman Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi. Temeli 2026 yılının Ocak ayında atılan tesis, yürütülen inşaat sürecinin tamamlanmasıyla açılışa hazır hale geldi.

açılış töreni ve katılımcılar:

Açılış törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve eşi Nilgün Çavuşoğlu, Başkan Vekili Ali Marım, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Yeni Parti Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Özel Denizli Egekent Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Üstek ve ailesi, meclis üyeleri, protokol üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, belediye bürokratları, mahalle muhtarları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek tesisin resmi açılışı gerçekleştirildi.

belediye başkanının açıklamaları:

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu göreve geldiklerinde kentte kreş sayısının sıfır olduğunu hatırlattı ve yeni merkezle birlikte çocuk gelişim merkezi sayısının 8'e yükseldiğini, yapılan yatırımlarla bugüne kadar 750 aileye ulaşıldığını söyledi. Çalışan annelerin yükünü hafifletmeyi ve çocuklara güvenli, nitelikli eğitim ortamı sunmayı hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca Karşıyaka mahallesinde yeni bir çocuk gelişim merkezinin temelinin yakında atılacağının bilgisini verdi ve yaş almış büyükler için modern bir tesis projesi üzerinde çalışıldığını açıkladı. Cumhuriyet haftası kapsamında yapılacak toplu temel atma ve açılış törenlerinin 25 Ekim tarihinde gerçekleştirileceğini, Sayın Genel Başkanımızın da katılımıyla birçok projenin açılış ve temel atma faaliyetlerinin aynı gün yapılacağını belirtti.

tesis özellikleri ve hizmetler:

Egekent Karaman Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi, üç kattan oluşan ve toplam 1.666 metrekare kapalı alanda hizmet verecek şekilde tasarlandı. Tesiste aynı anda eğitim alabilecek 220 öğrenci için 11 modern sınıf, 84 kişilik yemekhane, çok amaçlı etkinlik salonu, oyun odası, öğretmenler odası ve teknik birimler yer alıyor. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Mustafa Üstek, temel atma töreninden bu yana geçen sürenin yaklaşık 8 ay olduğunu hatırlattı ve tesisin çocukların mutlu olacağı eksiksiz bir kreş olarak planlandığını ifade etti.

Açılış kapsamında alanda hazır bulunan mobil ikram aracından katılımcılara ve vatandaşlara ikramda bulunuldu. Tören sonrası Başkan Çavuşoğlu, Mustafa Üstek ve protokol üyeleri merkezde incelemelerde bulundu; sınıfları dolaşıp minik öğrencilerle sohbet ederek derslere katıldı ve çocukların neşesine ortak oldular.

Denizli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu yatırımla kentteki çocuk gelişim merkezi sayısını artırmayı, ailelere güvenli ve nitelikli bakım ile eğitim imkanı sunarak özellikle çalışan annelerin sosyal ve ekonomik hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını vurguladı. Kurumlar, şehir için yapılacak yeni yatırımlara destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ÖZEL DENİZLİ EGEKENT HASTANESİ YÖNETİM KURUMU BAŞKANI MUSTAFA ÜSTEK’İN İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLEN, 220 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ EGEKENT KARAMAN GÜNEŞLİ GÜNLER ÇOCUK GELİŞİM MERKEZİ TÖRENLE KAPILARINI AÇTI. ÇALIŞAN ANNELERİN YÜKÜNÜ HAFİFLETMENİN VE ÇOCUKLARA ULUSLARARASI STANDARTLARDA EĞİTİM İMKANI SUNMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADIKLARINI BELİRTEN BAŞKAN BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU, KONUŞMASINDA HEM İKİ ÖNEMLİ YATIRIMIN MÜJDESİNİ VERDİ HEM DE 25 EKİM’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN TOPLU TEMEL ATMA VE AÇILIŞ TÖRENİNİN BİLGİSİNİ PAYLAŞTI.