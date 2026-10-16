Öğrencilerden Denizli OSB'ye saha ziyareti: üretim süreçlerini yerinde tanıdılar

etkinlik ve katılımcılar:

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen ziyarette, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından belirlenen 80 öğrenci ile öğretim görevlileri Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek sanayi dünyasını yerinde tanıma fırsatı buldu. Buluşma Denizli OSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Heyette PAÜ Rektör Yardımcısı ve Denizli OSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, fakülte öğretim üyeleri Dr. Bilal Göde ve Dr. Cansu Sevinç Ceyhan yer aldı. Denizli OSB tarafında ise Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Başkan Vekili Ali Fuat Özel ve Bölge Müdürü Ahmet Taş hazır bulundu.

sözler ve tavsiyeler:

Selim Yaymanoğlu: Gençlere sürekli kendini geliştirme, değişime açık olma ve hedeflerini somut adımlarla takip etme çağrısında bulundu. Sanayinin ilerlemesinde nitelikli insan kaynağının belirleyici olduğuna dikkat çekerek, bilgi ve yetkinliğin üretime dönüştürülmesinin Türkiye ekonomisi için kritik önem taşıdığını belirtti. İş hayatında başarının bilgi birikimini disiplin ve sorumlulukla birleştirmekten geçtiğini vurguladı.

Ali Fuat Özel: Üniversitede edinilen teorik bilginin saha uygulamalarıyla desteklenmesinin değerini ön plana çıkardı. Üretimin geleceğinin, bilgiyi uygulamaya dönüştürebilen, sorumluluk alabilen ve gelişime açık nesiller tarafından şekilleneceğini ifade etti.

deneyim paylaşımı ve sonuçlar:

Ziyaret, öğrencilere üretim süreçlerini yakından izleme, iş dünyasının beklentilerini anlama ve kariyer planlaması açısından doğrudan geri bildirim alma imkânı sundu. Öğrenciler, iş hayatı, sektör beklentileri, kariyer planlaması ve Denizli OSB'de yürütülen projeler hakkında sorular yöneltti; yönetim kurulu üyeleri ve bölge yöneticileri mesleki deneyimlerini paylaşarak yanıtladı.

Etkinlik, üniversite ile sanayi arasındaki etkileşimin güçlendirilmesine yönelik önemli bir paylaşım ortamı olarak değerlendirildi. PAÜ ve Denizli OSB yetkilileri, benzer saha ziyaretlerinin gençlerin kariyer tercihlerine yön vermede ve bölgesel rekabet gücünün artmasında katkı sağlayacağını vurguladı.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (PAÜ) KARİYER MERKEZİ TARAFINDAN İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİNCE BELİRLENEN 80 ÖĞRENCİ İLE ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ, DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ ZİYARET EDEREK SANAYİ DÜNYASINI YAKINDAN TANIMA FIRSATI BULDU.