Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin su ve enerji performansı dünya listelerinde öne çıktı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden sürdürülebilirlik vurgusu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), 2026 UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda su yönetimi ve enerji-iklim alanlarında aldığı derecelerle uluslararası ölçekte sonuçlar elde etti. Su Yönetimi (WR) kategorisinde dünya 228'inci, Türkiye'de 18'inci; Enerji ve İklim Değişikliği (EC) kategorisinde ise dünya 233'üncü, Türkiye'de 21'inci sırada yer aldı.

derecelerin anlamı ve kapsamı:

UI GreenMetric sıralaması, üniversitelerin çevresel performansını değerlendiren uluslararası bir ölçüttür ve enerji, su, atık yönetimi, ulaşım ve çevresel altyapı gibi kriterleri temel alır. MCBÜ'nün WR ve EC kategorilerindeki pozisyonu, üniversitenin su kaynaklarının daha verimli kullanılması ile enerji tasarrufunu teşvik eden uygulamalarının olumlu sonuç verdiğine işaret ediyor.

üniversitenin yörüngesi ve hedefleri:

Üniversite yetkilileri, bu derecelerin yürütülen çalışmaların önemini ortaya koyduğunu belirtiyor. MCBÜ, sürdürülebilir kampüs hedefleri doğrultusunda doğal kaynakların etkin kullanımını desteklemeye, çevresel duyarlılığı artırmaya ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmaya odaklanıyor. Bu sıralama, üniversitenin mevcut çabalarını görünür kılarken, performansın daha da geliştirilmesi için bir referans noktası sağlıyor.

Sonuç olarak, MCBÜ'nün 2026 UI GreenMetric sonuçları hem kurumsal stratejilerin doğrulanması hem de sürdürülebilirlik pratiklerinin yaygınlaştırılması açısından önemli görülüyor. Elde edilen dereceler, kampüs içi uygulamaların sürdürülmesi ve yeni adımların planlanması için motivasyon yaratabilir.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, 2026 UI GREENMETRİC DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMASI’NDA SU YÖNETİMİNDE DÜNYA 228’İNCİSİ, ENERJİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE İSE 233’ÜNCÜ OLDU. ÜNİVERSİTE, BU KATEGORİLERDE TÜRKİYE SIRALAMASINDA SIRASIYLA 18’İNCİ VE 21’İNCİ BASAMAKTA YER ALDI.