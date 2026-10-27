Ege'nin nefesi: mitolojiden kıyılara bir sanat yolculuğu

sergi Çeşme'de ziyaretçileri bekliyor:

Arkeolog Bora Eşiz tarafından hazırlanan "Derin bir nefes al, Ege’desin!" sergisi, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Çeşme'de sanatseverlerle buluştu. Çeşme Müzesi Müdürlüğü tarafından tarihi Aya Haralambos Kilisesi'nde açılan sergide, Ege havzasının izlerini taşıyan 70 eser izleyiciyle paylaşılıyor.

Bu çalışma, arkeoloğun onuncu kişisel sergisi olarak kayda geçti ve sanat aracılığıyla "Ege'de olma" hissini öne çıkarmayı hedefliyor. Ziyaretçiler, mekanın tarihî dokusuyla sanat eserlerinin temasını aynı anda deneyimliyor.

serginin üç bölümü ve sunuş biçimi:

Sergi üç ana başlık altında kurgulanmış: Mitoloji, Arkeoloji ve Manzaralar. Her bölüm, Ege'nin farklı katmanlarını ele alıyor; mitolojik anlatılar, arkeolojik referanslar ve gündelik yaşamdan kesitler ziyaretçiye ayrı deneyimler sunuyor. Eserlerde kullanılan semboller ve motifler, hem görsel hem de düşünsel bir okuma gerektiriyor.

mitoloji bölümünde kadın figürleri ön planda:

"Mitoloji" bölümü, özellikle kadın mitolojik karakterler üzerine odaklanıyor. Takılarda ve küçük betimlemelerde kullanılan simgeler; ziyaretçilere karakterlerin kimliklerine ilişkin ipuçları veriyor. Eserlerin düzeni, izleyiciyi bilgiyi hatırlama ve parçaları bir araya getirme biçiminde bir bulmacaya davet ediyor; bu sayede mitolojik anlatılar yeni yorumlarla yeniden canlandırılıyor.

arkeoloji bölümü: yerel mirasla sanatın kesişimi:

"Arkeoloji" başlıklı ikinci bölümde, Ege Denizi havzasından gün yüzüne çıkarılmış eserlerden esinlenen çalışmalar bir araya geliyor. Ildır Mahallesi'ndeki Erythrai Antik Kenti'nin kadın kâhinlerinden, Efes'in Artemis figürlerine; tanrıça figürinlerinden Pergamon Sunağı'na uzanan referanslar, bölgenin arkeolojik zenginliğini sanatla yeniden yorumluyor.

manzaralar: gündelik yaşam ve kıyı kültürleri:

Son bölüm olan "Manzaralar" ise Ege kıyıları ve adalarını görsel bir dille anlatıyor. Geleneksel mimari unsurlar, kapı tokmakları, antik kent kalıntıları ile birlikte Ege dansları ve zeytin hasadı gibi gündelik yaşam ögeleri eserlerin merkezinde yer alıyor. Bu bölüm, coğrafyanın ekonomik ve kültürel ritimlerini sanat üzerinden okuma imkânı sağlıyor.

Sergi, izleyicilere hem bilgi hem de duygusal bağ kurma olanağı veriyor; mekânın tarihî atmosferi ile eserlerin anlatısı birbirini tamamlıyor. "Derin bir nefes al, Ege’desin!" sergisi, 1 Kasım'a kadar Aya Haralambos Kilisesi'nde gezilebilecek ve Ege'nin çok katmanlı kültürel mirasını sanat diliyle yeniden keşfetme fırsatı sunuyor.

"DERİN BİR NEFES AL, EGE’DESİN!" SERGİSİ, TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ KAPSAMINDA ÇEŞME’DE SANATSEVERLERLE BULUŞTU