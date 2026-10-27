Atıl halılara yeni hayat veren terzi

Atıl kumaşlardan giyilebilir sanat

Ankara’da 20 yıldır terzilik yapan Ziya Pınarbaşı, unutulmaya yüz tutmuş duvar halıları, kilimler ve eski perdeler gibi malzemeleri toplayıp onlardan ceket, kaban ve elbiseler tasarlıyor. Pınarbaşı, atıl durumda kalan bu parçaları modaya kazandırarak hem geri dönüşüme katkı sağlıyor hem de kendine has bir estetik ortaya koyuyor.

İlk çalışmalarını ailesinden ve köyünden kalan kumaşlarla yapan terzinin paylaşımları, sosyal medyada hızlıca ilgi gördü. Videoların viral olması, Pınarbaşı’nın üretimini çeşitlendirmesine ve sokakta da modellerini sergilemesine neden oldu; bu süreç halktan yoğun talep getirdi.

Tasarım süreci ve uygulama:

Pınarbaşı, her parçayı önce gözüyle yorumlayarak başlıyor: duvar halısını tablo gibi duvarda izleyip kafasında model oluşturduktan sonra kalıp çıkarıyor, kesip biçiyor ve üzerinde oynamalar yapıyor. Bu çalışma aşaması genellikle birkaç gün sürüyor. Pınarbaşı, bu yaklaşımın sonucunda ortaya çıkan kıyafetlerin kumaşın dokusuyla uyumlu, akıcı ve şık durduğunu söylüyor.

Duvar halılarından çok güzel ceketler dikilir, kabanlar dikilir. Perdelerden pantolonlar, elbiseler ve gömlekler üretildiğini aktaran terzi, kendisi de bu tasarımları günlük hayatında giyiyor ve gençlerin gösterdiği ilgiden memnuniyet duyuyor.

Sosyal etki ve gelecek hedefleri:

Pınarbaşı'nın çalışmaları yalnızca estetik açıdan değil, mesleğin devamı açısından da anlam taşıyor. Talep alan müşteriler 'Bana da diker misin? Bana da satar mısın?' diye sorarken, terzi de terziliği gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Çöpe gidecek ürünlerle modaya yön verdiğini söyleyen Pınarbaşı, zanaatkarlığın önemine dikkat çekiyor.

Bir başka ilgi çeken örnek ise müşteri hikâyeleri: Güler Bostan, annesinin çeyizi için hazırlanmış 70 yıllık karyola takımını Pınarbaşı'ya getirerek yeni kıyafetler yaptırmayı planlıyor. Bostan, takımın çok özel olduğunu ve Ziya Bey'in onu güzel şekilde değerlendireceğine inandığını belirtiyor.

Bu girişim, atık tekstili görünür kılarken yerel zanaatkârlığın da yeniden değer kazanmasına katkı sağlıyor. Pınarbaşı'nın çalışmaları, eski dokumaların taşıdığı kültürel belleği korurken aynı zamanda güncel modayla birleştirip farklı kuşakları buluşturuyor.

Sonuç olarak Pınarbaşı, hem sürdürülebilir bir yaklaşımı savunuyor hem de mesleğin kıymetini hatırlatıyor. Üretim sürecinin el emeğine dayalı olması ve her parçanın benzersiz bir hikâye taşıması, tasarımlarına olan ilginin başlıca sebepleri arasında gösteriliyor.

ATILACAK KUMAŞLARDAN CEKET, KABAN VE ELBİSELER TASARLAYAN PINARBAŞI, ÖZGÜN TARZIYLA DİKKAT ÇEKİYOR. SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTIĞI TASARIMLARLA İLGİ GÖREN PINARBAŞI, TERZİLİK MESLEĞİNİ GELECEK NESİLLERE AKTARMAYI HEDEFLİYOR.