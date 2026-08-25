Ücretsiz eğitimle hedefe ulaştı: Darıca Fen Lisesi'ne giren Umut Efe Taşkın

Gebze Hüma Hatun Bilgievi'nden Darıca'ya uzanan yol:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgievlerinden eğitim desteği alan Umut Efe Taşkın, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda önemli bir başarıya imza attı. Gebze Hüma Hatun Bilgievi'nde beş yıl süreyle eğitim gören Taşkın, LGS'de 452 puan alarak yüzde 2,85 dilime girdi ve hedeflediği Darıca Fen Lisesi'ni kazandı.

Atölyeler ve akademik destek:

Büyükşehir'den alınan bilgiye göre Taşkın, merkezde düzenlenen robotik kodlama, yabancı dil, ebru ve akıl oyunları atölyelerine katıldı. Bu faaliyetler, klasik ders tekrarlarının ötesinde beceri ve özgüven kazandırmaya odaklandı. Öğrencinin elde ettiği sonuç, akademik desteğin yanı sıra bu tür uygulamalı atölyelerin de sınav başarısına katkısını gösteriyor.

Öğrencinin değerlendirmesi ve teşekkürleri:

Taşkın, sınava hazırlık döneminde merkezden aldığı desteğin başarısında belirleyici olduğunu vurguladı: "Teorik derslerin yanı sıra birçok alanda eğitim alma fırsatı buldum. Öğretmenlerimiz bizlere sadece öğrenci olarak değil, geleceği olan bireyler olarak yaklaştı. Bu yaklaşım kişisel gelişimime de büyük katkı sağladı. Aileme, üzerimde emeği olan tüm öğretmenlerime ve bu imkanları sağlayan yetkililere teşekkür ediyorum."

Bilgievleri'nin kapsamı ve hizmetleri:

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı çatısı altında faaliyet gösteren Bilgievleri, il genelinde 11 ilçede 17 merkez aracılığıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz akademik destek, rehberlik ve sosyal gelişim alanlarında hizmet veriyor. Taşkın'ın başarısı, bu yaygın yapının erken dönemde sürdürülen destek ve yönlendirmenin somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN İL GENELİNDE HİZMET VEREN BİLGİEVLERİNDEN EĞİTİM DESTEĞİ ALAN ÖĞRENCİ UMUT EFE TAŞKIN, LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ (LGS) KAPSAMINDAKİ MERKEZİ SINAVDA DARICA FEN LİSESİNİ KAZANDI.