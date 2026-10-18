Eğitim-Bir-Sen balıkesir 1 nolu şubesinde Ercan Kurter'le istikrar sürüyor

Genel kurulun akışı

Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şubesinin 7. Olağan Genel Kurulu Yeni Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı; Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası kürsüye Ercan Kurter çıktı. Tek listeyle yapılan kongrede Ercan Kurter yeniden başkan seçilerek şube yönetimiyle birlikte güven tazeledi.

Kurter'in mesajı

Ercan Kurter konuşmasında öncelikle birlik ve şükür duygusuna vurgu yaptı ve sendikanın manevi değerleri ile ahlaki ilkelerini öne çıkardı. Kurter, sendikacılığı emeği korumak ve alın terinin karşılığını almak için verilen mücadele olarak tanımladı. Masada müzakere, sahada mücadele ve meydanda kararlılık ilkelerini benimseyen bir sendikacılık anlayışını savundu; günü kurtarmayı değil geleceği inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi. Özel günlerde, cenaze ve düğünlerde üyelerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Katılımcılar ve teşekkür

Genel kurula; AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti Balıkesir milletvekilleri İsmail Ok ve Mustafa Canbey, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ali Osman Eser, kurucu il başkanı Zeki Çabuk ile eski şube başkanı Mehmet Çabuk katıldı. Ayrıca Memur-Sen ve Hak-İş'e bağlı sendikaların şube başkanları, şubeye bağlı ilçe temsilcileri, Kadın Komisyonu Başkanı Emel Yıldırım ve yönetim kurulu ile genel kurul delegeleri toplantıda yer aldı. Kurter, konuşmasının sonunda misafirler ve delegelere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Yeni yönetim

Ercan Kurter başkanlığındaki tek listeyle yapılan kongrede seçilen şube yönetimi şöyle oluştu: Şube Sekreteri Cüneyd Akçura, Şube Teşkilatlanmadan Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı İsmail Altınsoy, Şube Mali İşler Şube Başkan Yardımcısı Akın Ertekin, Şube Basın ve İletişim Şube Başkan Yardımcısı Hakan Karaburçak, Hukuk ve Toplu Sözleşme Şube Başkan Yardımcısı Fatih Sağay ve Şube Eğitim ve Sosyal İşler Şube Başkan Yardımcısı Abdulmuttalip Alkan. Yeni dönem için birlik, katılım ve üyeye yakın olma vurgusu yönetim programında öne çıktı.

ERCAN KURTER KONUŞMA YAPTI