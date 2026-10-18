Spor hizmetlerinde dijital kolaylık: Osmangazi mobilde

Sporun Kalbi Osmangazi ile dijital erişim

Osmangazi Belediyesi, spor tesislerine erişimi, eğitim programlarına kayıtları ve ödeme işlemlerini tek bir platformda topladı. 'Sporun Kalbi Osmangazi' uygulaması sayesinde vatandaşlar günün 24 saati tesis ve program bilgilerine ulaşabiliyor, kontenjan durumlarını görüntüleyip uygun programlara kayıt yaptırabiliyor.

Kayıt ve ödeme süreçlerinde yenilik:

Uygulama üyelik ve eğitim kayıtlarını dijitalleştirirken, ödeme süreçlerinin daha düzenli yürütülmesine katkı sağlıyor. Kayıt ve ödeme işlemlerinin sistem üzerinde takip edilebilmesi, tahsilatların daha kontrollü yönetilmesine ve operasyonel iş yükünün azalmasına imkan tanıyor. Bu sayede insan kaynağı daha verimli kullanılabiliyor.

Erişim, takip ve personel verimliliği:

Vatandaşlar tesislere gitmeden ve sıra beklemeden işlemlerini tamamlayabiliyor; uygulama anlık kontenjan bilgisi sunarak tesislerdeki yoğunluğun ve telefon trafiğinin azalmasını hedefliyor. Sistem hava şartlarından bağımsız olarak erişim sağlıyor ve hizmet süreçlerinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına katkı veriyor.

Başkan Erkan Aydın'ın değerlendirmesi

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, dijitalleşmenin amacını vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak olarak özetledi ve uygulamayı tanıtırken şunları söyledi: "Bizim önceliğimiz, Osmangazili hemşehrilerimizin belediye hizmetlerinden en kolay ve en hızlı şekilde yararlanabilmesi. Sporun Kalbi Osmangazi uygulamamızla spor tesislerimize erişimi, üyelik ve eğitim kayıtlarını daha pratik hale getiriyoruz. Vatandaşlarımızın kayıt yaptırmak için saatlerce sıra beklemesini, bilgi almak için tesislerimizi aramak zorunda kalmasını istemiyoruz. Artık hemşehrilerimiz, kendilerine uygun spor programlarını bulundukları yerden inceleyebiliyor, kayıt işlemlerini günün 24 saati gerçekleştirebiliyor. Amacımız yalnızca işlemleri dijital ortama taşımak değil; vatandaşlarımızın zamanını korumak, hizmetlerimizi daha erişilebilir hale getirmek ve belediyemizin kaynaklarını daha verimli kullanmak. Sporun Kalbi Osmangazi ile spor hizmetlerinden yararlanmak isteyen herkesin işini kolaylaştırmayı, tesislerimizdeki süreçleri daha düzenli hale getirmeyi hedefliyoruz. Osmangazi’de sporu günlük yaşamın daha kolay ulaşılabilir bir parçası haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Uygulama hem App Store hem de Google Play Store'da erişilebilir durumda ve Osmangazi Belediyesi, dijital erişimi yaygınlaştırarak vatandaşların bilgiye hızlı ulaşmasını hedefliyor.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, "SPORUN KALBİ OSMANGAZİ" UYGULAMASIYLA SPOR TESİSLERİNE ERİŞİMİ, EĞİTİM PROGRAMLARINA KAYDI VE ÖDEME İŞLEMLERİNİ DİJİTAL ORTAMA TAŞIDI. VATANDAŞLAR, TESİSLERE GİTMEDEN VE SIRA BEKLEMEDEN GÜNÜN 24 SAATİ KAYIT İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLİRKEN, TESİS VE PROGRAM BİLGİLERİNE DE TEK PLATFORM ÜZERİNDEN ULAŞABİLİYOR.