Mahallede sahada çözüm arayışı: Şehzadeler başkanı halkla buluştu

Doğrudan temas ve yerinde tespit

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, ilçe genelindeki mahalle ziyaretleri programı çerçevesinde bu kez Sancaklıbozköy ve Sancaklıiğdecik mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Kahvehanelerde ve mahalle meydanlarında gerçekleşen görüşmelerde sakinlerin talep, öneri ve sıkıntıları tek tek not alındı. Ziyaretlere belediyenin ilgili birim müdürleri de eşlik etti.

Mahalleliyle yüz yüze iletişim:

Başkan Şimşek, hemşehrilerle kurduğu doğrudan iletişimin hizmet önceliklerini belirlemede önemli olduğunu vurguladı. Vatandaşların dile getirdiği talepler kayıt altına alınarak önceliklendirme yapıldı. Görüşmelerde altyapı, temizlik ve ortak kullanım alanları gibi gündemdeki konular ön plana çıktı.

Hızlı yönlendirme ve çözüm taahhüdü:

İletilen her talep için ilgili müdürlüklere anında talimat verildiği belirtildi. Başkan Şimşek, belediyenin imkanları doğrultusunda çözülebilecek konulara en kısa sürede müdahale edileceğini ifade etti ve uygulama adımlarının takip edileceğini açıkladı.

Şimşek, ziyaretler sırasında yaptığı değerlendirmede, "Şehzadeler’imizin her bir mahallesine eşit ve kaliteli hizmet götürmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bizim anlayışımızda masa başında değil, sahanın tam ortasında vatandaşıyla iç içe olmak vardır," sözleriyle sahadaki çalışmaya verdiği önemi tekrar etti. Belediye yönetiminin, vatandaşla birlikte hareket ederek mahallelerin çehresini iyileştirme kararlılığı sürdüğü kaydedildi.

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN ŞİMŞEK, SANCAKLIBOZKÖY VE SANCAKLIİĞDECİK MAHALLELERİNİ ZİYARET EDEREK VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ. MAHALLE SAKİNLERİNİN TALEP VE SORUNLARINI TEK TEK NOT ALAN ŞİMŞEK, ÇÖZÜMLER İÇİN İLGİLİ BİRİM MÜDÜRLERİNE ANINDA TALİMAT VERDİ.