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Ordu günleri'nde hasret buluşması ve proje tanıtımları

İstanbul'daki 15. Ordu Tanıtım Günleri'nde Dr. Mehmet Hilmi Güler'in yer aldığı Büyükşehir standı yoğun ilgi görüyor; ziyaretçilerle projeler konuşuluyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 13:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ordu günleri'nde hasret buluşması ve proje tanıtımları

Ordu tanıtım günleri İstanbul'da devam ediyor

İstanbul'da bu yıl 15'incisi düzenlenen Ordu Tanıtım Günleri, memleket hasretini gidermek isteyen gurbetçileri ve Ordu'ya ilgi duyan vatandaşları bir araya getiriyor. Etkinlik, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fuar ve Etkinlik Alanı'nda gerçekleştiriliyor ve açıldığı günden beri yoğun bir ilgiyle karşılanıyor.

Etkinlik alanı ve katılım:

Ordu Büyükşehir Belediyesi standı etkinlik boyunca ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi. Standı bizzat ziyaret eden Dr. Mehmet Hilmi Güler, vatandaşlarla sohbet ederek talepleri dinliyor ve projeler hakkında bilgi veriyor. Organizasyon, gurbetçiler için yalnızca bir tanışma zemini değil aynı zamanda belediye yetkilileriyle doğrudan görüşme imkânı sunan bir platform işlevi görüyor.

Etkinlik, Ordu'nun kültürel mirasını ve gastronomi zenginliğini öne çıkaracak şekilde kurgulanmış; katılımcılar hem yöresel tatları deneyimliyor hem de kentin tanıtım materyallerine ulaşabiliyor.

Stand etkinlikleri ve tanıtımlar:

Ordu Büyükşehir Belediyesi standında zaman zaman kemençe eşliğinde oyunlar oynanıyor ve ziyaretçilerle sıcak bir ortam oluşturuluyor. Stantta belediyenin hayata geçirdiği projeler tanıtılırken, misafirlere fındık, Kybele çikolatası ve çeşitli hediyeler ikram ediliyor. Bu uygulamalar, etkinliğin hem tanıtım hem de bağ kurma amacına hizmet ediyor.

Başkan Güler, etkinliğin sadece hasret gidermeye yönelik olmadığını, aynı zamanda gelecek projelerin görüşüldüğü bir mecra olduğunu vurguladı. Güler'in sözleriyle: "Burada hem hasret gideriyoruz, hem de projelerimizi görüşüyoruz." Bu yaklaşım, Ordu'nun tanıtımında süreklilik ve somut adımlar hedeflendiğini gösteriyor.

Geleceğe yönelik planların ve projelerin yoğunluk kazandığı bu tür geleneksel faaliyetler, Ordu sevenlerinin bağlılığını artırırken kentin tanıtımını da daha ileri taşımayı amaçlıyor. Etkinlik süresince standın ilgi odağı olmaya devam etmesi bekleniyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (SOLDA)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET HİLMİ GÜLER (SOLDA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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