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Şehitkamil'de cumhuriyet coşkusu satranç turnuvasıyla taçlandı

Şehitkamil Belediyesi'nin 29 Ekim programında İbrahimli Spor Merkezi'nde düzenlenen satranç turnuvası, 5 yaş kategorisinde yüzlerce sporcuyu buluşturdu.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:46

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Şehitkamil'de cumhuriyet coşkusu satranç turnuvasıyla taçlandı

Şehitkamil'de cumhuriyet coşkusu satranç turnuvasıyla taçlandı

Şehitkamil Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü anısına düzenlenen satranç turnuvası, yüzlerce sporcunun katılımıyla İbrahimli Spor Merkezinde gerçekleştirildi. Organizasyon, çocuklar ve gençler için hem rekabet hem de öğrenme fırsatı sundu.

Turnuva düzeni ve katılım:

Etkinlikte sporcular, belirlenen 5 farklı yaş kategorisinde karşı karşıya geldi. Gün boyu süren karşılaşmalarda katılımcılar birbirine üstünlük kurmak için hamlelerini dikkatle planladı; maçlar hem hızlı tempoda hem de strateji gerektiren bir zeminde ilerledi. Turnuva, yerel ilgi sayesinde yoğun bir katılımla tamamlandı.

Zihinsel gelişim ve sportif kazanımlar:

Organizasyon, sadece bir yarışma olmanın ötesinde çocukların ve gençlerin dikkat, sabır ve stratejik düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefledi. Sporcular, turnuvayı dereceyle tamamlamak için hamlelerini değerlendirdi ve rakipleri karşısında soğukkanlı kalmanın önemini gördü. Günün sonunda turnuva, Cumhuriyet coşkusunu gençlerin zihinsel gelişimine yönelik bir etkinlikle birleştirmiş oldu.

Şehitkamil Belediyesi'nin bu tür etkinlikleri, ilçede sporun ve zihinsel gelişimin desteklenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor; satranç turnuvası da bu hedef çerçevesinde ilgiyle karşılandı.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ TARAFINDAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA...

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ TARAFINDAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN SATRANÇ TURNUVASI, YÜZLERCE SPORCUNUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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