Eğitim çevresinde sıkı denetim: 49 aranan şahıs yakalandı

Denetimler kararlılıkla sürüyor:

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde huzurlu ve güvenli bir eğitim ortamı sağlamak amacıyla 21-28 Eylül 2026 tarihleri arasında yoğunlaşan bir dizi asayiş ve şok uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamalar özellikle kız öğrenci yurtlarının çevresi, Hıdırlık Mesire Alanı ve Erenler bölgesi gibi öncelikli noktalar üzerinde yoğunlaştı. Yapılan kontrollerde aranan şahısların yakalanmasına öncelik verildi ve sonuç olarak 49 aranan şahıs adalete teslim edildi.

Denetimlerin kapsamı ve bulguları:

Hafta boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 9.724 şahıs ve 2.474 araç detaylı şekilde sorgulandı. Aramalar sonucunda 1 tabanca, 4 tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve 1 havalı tabanca ele geçirildi. Bu bulgular, denetimlerin hem aranan kişilerin yakalanmasına hem de silah taşınmasının önlenmesine odaklandığını gösteriyor.

Sokak güvenliği ve idari yaptırımlar:

Sokak güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı da sıkı tedbirler alındı. Üzerlerinde bıçak taşıdıkları tespit edilen 38 şahsa toplam 140.638 TL idari yaptırım uygulandı. Genel toplamda kuralları ihlal ettiği belirlenen 69 şahsa 382.883 TL idari para cezası kesilirken, mevzuata aykırı hareket eden 27 araca toplam 1.010.239 TL idari para cezası uygulandı.

Emniyet yetkilileri, il genelindeki denetim ve uygulamaların kararlılıkla devam edeceğini bildirerek, özellikle eğitim kurumları çevresinde huzur ve güvenin korunmasının öncelikleri olduğunu vurguladı. Gerçekleştirilen operasyonlar, hem aranan şahısların yakalanması hem de toplum güvenliğini tehdit eden silah ve yasadışı davranışların azaltılmasına önemli katkı sağladı.

AFYONKARAHİSAR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMLI ASAYİŞ VE ŞOK UYGULAMALARINDA, ARALARINDA HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİLERİN DE YER ALDIĞI 49 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI.