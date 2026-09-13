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Ormanda yiyecek arayan ayının görüntüsü Çankırı'dan geldi

Çankırı'da yerleştirilen fotokapanlar, ormanda yiyecek arayan bir ayının doğal yaşamını kayıt altına aldı; görüntüler hayvanın besin arayışını gösteriyor.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 12:53

GÜNCELLEME: 13 Eylül 2026 - 12:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Ormanda yiyecek arayan ayının görüntüsü Çankırı'dan geldi

fotokapanlar bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi:

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban yaşamına dair yeni kayıtlar sundu. Kameralara takılan görüntüler arasında bir ayı'nın doğal ortamında yiyecek arama anları da yer aldı.

ayı, yiyecek ararken kameraya yansıdı:

Görüntülerde ayı, orman zemininde ve ağaç diplerinde dolaşarak besin arıyor. Hayvanın davranışları sakin ve odaklı görünürken, besin arayışı kameraya net olarak yansıyor.

görüntülerin önemi:

Paylaşılan kayıtlar, bölgedeki türlerin varlığını ve günlük davranışlarını belgeleyerek yaban hayatının izlenmesine katkı sağlıyor. Çankırı'da elde edilen bu görüntüler, bölge ekosistemine dair doğrudan bir pencere sunuyor.

ÇANKIRI’DA DOĞAYA YERLEŞTİRİLEN FOTOKAPANLARLA ORMANDA YİYECEK ARAYAN AYIYI...

ÇANKIRI’DA DOĞAYA YERLEŞTİRİLEN FOTOKAPANLARLA ORMANDA YİYECEK ARAYAN AYIYI GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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