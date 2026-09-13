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Köyceğiz'de sene başı öğretmen buluşması tamamlandı

Köyceğiz'de 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında yapılan sene başı zümre toplantıları öğretmenlerin yoğun katılımıyla tamamlandı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Köyceğiz'de sene başı öğretmen buluşması tamamlandı

sene başı hazırlıkları yerinde değerlendirildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı hazırlıkları kapsamında düzenlenen sene başı ilçe zümre toplantıları, öğretmenlerin yoğun katılımıyla tamamlandı. Toplantılar, yeni döneme hazırlanma sürecinde öğretmenler arasında iletişimi güçlendirmeyi hedefledi.

toplantıların hedefleri ve katılımı:

Gerçekleştirilen zümre çalışmaları, öğretmenlerin görüş alışverişine ve ortak planlama süreçlerine zemin oluşturdu. Katılımcılar, eğitim-öğretim yılına ilişkin hazırlıkların koordinasyonu, iş birliği ve okullar arası deneyim paylaşımına ağırlık verdi. Sürecin yoğun katılımla tamamlanması, ilçedeki eğitim camiasında ortak bir hazırlık iradesi olduğunu gösterdi.

ilçe müdürünün ziyareti ve değerlendirmesi:

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, toplantıların yapıldığı Köyceğiz Atatürk Ortaokulu'nu ziyaret ederek zümre çalışmalarını yerinde inceledi. Müdür Şen, öğretmenlerle bir araya gelerek yeni dönemle ilgili fikir alışverişinde bulundu ve yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğretmenlere, öğrencilere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni etti.

İlçe genelinde yürütülen bu hazırlıkların, okulların yıl içindeki uygulamalarını desteklemesi ve eğitim kalitesine olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Okul yöneticileri ve öğretmenler arasındaki koordinasyonun sürdürülmesi, yeni döneme daha hazırlıklı başlanmasına yardımcı olacak.

KÖYCEĞİZ’DE SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTILARI TAMAMLANDI

KÖYCEĞİZ’DE SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTILARI TAMAMLANDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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