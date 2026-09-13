Gençlere prova imkanı: Bursa Büyükşehir 2 bin 500 adaya ücretsiz KPSS denemesi sundu

Bursa Büyükşehir gençlere ücretsiz KPSS provası

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, kent genelindeki gençlik merkezlerinde ücretsiz KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim Deneme Sınavı düzenledi. Yaklaşık 2 bin 500 memur adayı sınava katıldı.

Sınavın düzenlendiği merkezlerden biri olan Görükle Gençlik Merkezi'nde, Belediye Başkan Vekili Şahin Biba gençlerle bir araya geldi ve onlara başarı diledi. Biba, sınav öncesi yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bugün burada kendinizi test ediyorsunuz. Sınav sürecinde zaman yönetimini deneyimleyecek, sorular üzerinden eksiklerinizi görme fırsatı bulacaksınız. Bu sınav, gerçek sınav öncesinde önemli bir prova niteliğinde. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah gerçek sınavda da aynı başarıyı gösterirsiniz"

sınav içeriği ve amaçları:

Genel Kültür ve Genel Yetenek alanlarından oluşan toplam 120 soru ile adaylar mevcut bilgi düzeylerini ölçme imkanı buldu. Organizasyon, gençlerin eksik konuları tespit etmesi ve gerçek sınavda zaman yönetimini pratiğe dökmesi amacıyla planlandı. Katılımcılar, belediyenin sunduğu bu imkân için teşekkür etti.

gelecek sınav takvimi:

KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim, Ortaöğretim sınavı ise 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Belediye yetkilileri, yapılan denemelerin adayları gerçek sınava daha iyi hazırlayacağını ifade etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN, BÜNYESİNDEKİ GENÇLİK MERKEZLERİNDE DÜZENLEDİĞİ ÜCRETSİZ ‘KPSS ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM DENEME SINAVI'NA YAKLAŞIK 2 BİN 500 MEMUR ADAYI KATILDI. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA DA SINAV ÖNCESİ BİR ARAYA GELDİĞİ GENÇLERE BAŞARILAR DİLEDİ.