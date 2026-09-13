Geleceği çocuklarla inşa eden şehir: Kayseri eğitim desteğini güçlendiriyor

Başkanın yeni eğitim yılı mesajı:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması vesilesiyle yayımladığı mesajda yeni dönemin öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi. Mesajında kent vizyonu olarak benimsedikleri 'Öğrenci Şehri Kayseri' anlayışını vurgulayan Büyükkılıç, Kayseri'nin sadece üretim yapan değil aynı zamanda geleceğini yetiştiren bir şehir olduğunu ifade etti.

Eğitimde bütüncül yaklaşım ve öncelikler:

Başkan Büyükkılıç, eğitimin yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığına dikkat çekerek çocukların sosyal, kültürel, sportif ve kişisel gelişimlerinin de eşit derecede önemli olduğunu belirtti. İhtiyaç sahibi öğrencilere yönelik desteklerin eğitim sürecinin sürdürülebilirliği açısından hayati olduğuna işaret eden Büyükkılıç, belediyenin sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiğini kaydetti.

Bu kapsamda kentteki desteklerin örnekleri arasında ulaşım desteği, kırtasiye ve beslenme yardımları ile üniversite öğrencilerine yönelik sosyal yardımlar yer alıyor. Başkan, bu yardımların ailelerin üzerindeki ekonomik yükü hafiflettiğini ve çocukların okul hayatına daha sağlıklı katılmalarını sağladığını söyledi.

Gençlere yönelik programlar ve mesleki dönüşüm:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, Bilişim Akademisi, Sanat Akademisi ve Spor A.Ş. gibi kurumların gençlerin eğitim, sanat, bilişim ve spor alanlarındaki gelişimine katkı sunduğunu belirten Büyükkılıç, dünyada hızla değişen iş alanlarına dikkat çekti. Yapay zekâ, dijital dönüşüm ve yeni teknolojilerin sunduğu fırsatların gençler için önemli olduğunu vurguladı ve bu alanlarda kapasite geliştirme çalışmalarının süreceğini açıkladı.

Başkan ayrıca kent genelinde binlerce öğretmen ve öğrencinin yeni döneme başladığını hatırlatarak, eğitim altyapısının güçlendirilmesinin Kayseri'nin geleceğini şekillendireceği mesajını paylaştı.

Yatırımın önemi ve gelecek hedefleri:

Büyükkılıç, 'Çocuklarımızın geleceğine yapılan her yatırım, şehrimizin geleceğine yapılan yatırımdır' sözünü öne çıkararak belediyecilik anlayışlarının yollar ve binaların ötesinde insan yetiştirmeye odaklandığını dile getirdi. Gençlerin Kayseri'de hayal kurmasını, üretmesini ve başarı hikâyeleri yazmasını istediklerini belirtti.

Mesajını, Kayseri'den Türkiye'ye ve dünyaya değer katacak gençler yetiştirme hedefiyle sonlandıran Başkan Büyükkılıç, öğrencilere 'kendinize inanın' çağrısı yaptı ve yeni eğitim öğretim yılının tüm paydaşlara başarı, kolaylık ve huzur getirmesini diledi.

'Kayseri’den Türkiye’ye ve Dünyaya değer katacak gençler yetiştireceğiz. Sevgili öğrencilerimiz, kendinize inanın. Çünkü sizin yapabilecekleriniz, bugün sizin bile tahmin ettiğinizden çok daha büyük. Sizler Kayseri’nin umudu, Türkiye’nin yarınlarısınız. Bizler de o yarınları bugünden inşa etmek zorundayız. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimize başarı, öğretmenlerimize kolaylık, velilerimize huzur getirmesini diliyorum. Okullarımızın kapıları sevgiye, sınıflarımız bilgiye açılsın. Çocuklarımızın yüzü hep gülsün. 2026-2027 eğitim öğretim yılımız hayırlı, uğurlu olsun.'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu vizyon doğrultusunda eğitim desteklerini sürdürecek ve gençlerin her alanda kendilerini geliştirmeleri için çalışmalarını çeşitlendirmeye devam edecek.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJINDA, YENİ EĞİTİM YILININ ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLER VE VELİLER İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLEYEREK, ‘ÖĞRENCİ ŞEHRİ KAYSERİ’ VİZYONUYLA ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN EĞİTİM YOLCULUĞUNA GÜÇLÜ DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRECEKLERİNİ SÖYLEDİ.