davutkadı kentsel dönüşümünde ikinci etap başladı

davutkadı kentsel dönüşümünde 2. etap başladı

Yıldırım Belediyesi, 30 bin güvenli konut hedefi doğrultusunda Davutkadı ve Yediselviler mahallelerinde yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmalarında ikinci etaba geçti. Projenin birinci etabındaki yapım işleri tamamlanma aşamasına gelirken, ikinci etap için ilk kazma vuruldu.

Proje detayları:

Proje iki etap halinde planlandı. 1. Etap kapsamında yıkılan 86 bağımsız bölüm yerine 81 daire ve 1 dükkan inşa edildi. 2. Etapta ise yıkılan 196 bağımsız bölüm yerini 148 daire ve 6 dükkan alacak. Toplamda proje 22 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor; bunun 11 bin metrekarelik kısmı yeşil alan, yürüyüş yolları ve ortak kullanım alanlarına ayrılmış durumda.

Ayrıca proje kapsamında 3 bin 925 metrekarelik bir alana çocukların güvenle oynayabileceği bir park kazandırılacak. Bölgedeki dar ve çıkmaz sokakların yerine ise 12 metrelik ulaşım arterleri oluşturularak erişilebilirlik artırılacak.

Başkanın değerlendirmesi:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz projenin bölgenin çehresini değiştirecek önemli bir adım olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Buradaki dönüşümü hemşehrilerimizden gelen talep doğrultusunda etap etap gerçekleştiriyoruz. Birinci etapta çalışmalarımızın son aşamasına geldik. 2. Etap’ta da geçtiğimiz ay yıkım işlerini bitirmiştik. Şuanda 2. Etap’ta da inşaat çalışmalarımız başladı."

Yılmaz, kentsel dönüşümü sadece binaların yenilenmesi olarak görmediklerini belirterek sosyal donatı, yeşil alan ve yaşam kalitesini yükselten bütüncül bir planlamayı hayata geçirdiklerini ifade etti: "İnşallah etap etap gerçekleştirdiğimiz bu çalışma bölgenin çehresini değiştirecek ve yaşam kalitesini yükseltecek. Bugün attığımız her adım; yarının Yıldırım’ını, evlatlarımızın güvenli geleceğini, ailelerimizin huzurlu yuvalarını inşa etmek içindir."

Yıldırım Belediyesi, Davutkadı‑Yediselviler Kentsel Dönüşüm Projesi ile hem konut stokunu güçlendirmeyi hem de kamuya açık alanları, ulaşımı ve sosyal yaşamı iyileştirmeyi hedefliyor. Etap etap yürütülen uygulamalarla çalışmanın bölgeye sunacağı somut faydalar önümüzdeki dönemde daha belirgin hale gelecek.

YILDIRIM BELEDİYESİ, 30 BİN GÜVENLİ KONUT ÜRETME HEDEFİ KAPSAMINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.