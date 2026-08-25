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Eğitimde koordinasyon ön planda: Muğla'da haftalık planlama toplantısı

Emre Çay başkanlığında Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapılan haftalık planlama toplantısında eğitim projeleri, okul ziyaretleri ve idari işler ele alındı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Eğitimde koordinasyon ön planda: Muğla'da haftalık planlama toplantısı

Muğla'da haftalık eğitim değerlendirmesi

Muğla İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay birim amirleriyle kurum binasında bir araya gelerek "Haftalık Planlama ve Değerlendirme Toplantısı"nı gerçekleştirdi. Toplantıda kent genelinde yürütülen eğitim faaliyetleri ve yeni haftanın çalışma planları detaylı şekilde ele alındı.

gündemdeki başlıklar:

Toplantıda, yeni haftada hayata geçirilmesi planlanan projeler, yapılacak okul ziyaretleri, sürmekte olan idari çalışmalar ile her birimin sorumluluk alanına ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı. Birim amirleri yürütülen süreçler hakkında bilgi verirken uygulamadaki öncelikler ve ihtiyaçlar masaya yatırıldı.

sonuç ve yol haritası:

Emre Çay, alınan bilgileri değerlendirerek eğitim-öğretim hizmetlerinin etkin, verimli ve koordineli şekilde sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı. Görüş ve önerilerin sunulmasının ardından haftalık yol haritası netleştirildi ve toplantı, belirlenen önceliklerle sona erdi.

MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÇAY BAŞKANLIĞINDA HAFTALIK PLANLAMA TOPLANTISI YAPILDI

MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÇAY BAŞKANLIĞINDA HAFTALIK PLANLAMA TOPLANTISI YAPILDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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